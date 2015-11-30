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Demirtaş: Tahir Elçi'yi öldüren kurşunun polisin silahından çıktığı kesindir

“Tahir Elçi katledildi, neredeyse bizi suçlayacaklar"

30 Kasım 2015 21:55

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin, '' Tahir Elçi'yi öldüren kurşunun polisin silahından çıktığı kesindir'' dedi.

HDP Ankara Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 4 Ayaklı Minare’nin tarhip edilmesine dair basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesi konusunda değerlendirmede bulundu. Tahir Elçi’nin cenazesi sırasında, “Tahir Elçi’yi öldüren devlet değil devletsizliktir” açıklamasına atıfta bulunan Demirtaş, “Tahir Elçi katledildi, neredeyse bizi suçlayacaklar. Bu devlete biz nasıl aidiyet duygusu duyacağız? Hükümet yanlısı değilseniz, devlet düşmanı olarak ilan ediliyorsunuz. Açık hedef haline geliyorsunuz. Kürtlerin bir devleti yok, Türkiye devleti tüm yurttaşların ortak devleti gibi davranmıyor. Ülkenin yarısı AKP tarafından düşman olarak gösteriliyor” diye konuştu. Demirtaş, ''Tahir Elçi'yi öldüren kurşunun polisin silahından çıktığı kesindir” dedi. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentlerdeki hendekler için yaptığı açıklamayı hatırlatan Demirtaş, “Başbakan ‘Hendek açanları o hendeklere gömeceğiz’ yerine “O hendeklerin nedenini dinlemek istiyoruz” dese çok daha yararlı olur. Başbakan mezar kazıcı olarak seçilmedi. İşi mezar kazmak değildir. Başbakan'ın işi, ülkenin sorunlarını çözmektir. Hendeklerin çözümü askeri operasyonlar ya da sokağa çıkma yasağı değildir” dedi.

 

“Dündar ve Gül'ün dik duruşu, özgür medya adına gurur vericidir”

 

MİT TIR'larıyla ilgili yayımladıkları haber ve görüntüler nedeniyle casusluk suçlamasıyla tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanmasına dair de Demirtaş, şöyle konuştu; “Dündar ve Gül'ün dik duruşu, özgür medya adına gurur vericidir. Dündar ve Gül bir suçu ortaya çıkardıkları için bunun bedelini ödüyorlar. Baskı altındaki tüm medya ile dayanışma içindeyiz”

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