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Demirtaş: PKK ve hükümetten silahların susturulmasını istiyoruz

"Toplumun tabanında geniş mağduriyetler yaratan FETÖ'cü kriptolar ve Erdoğan düşmanları var"

20 Eylül 2016 15:29

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "PKK'den ve hükümetten silahların susturulmasını istiyoruz. Asker ve polisin silahlarını bırakmasını değil. Kürt sorununun silahla çözülemeyeceğini hükümetin de PKK'nın da bu kadar yaşananlardan sonra anlamış olmaları gerekir" dedi.

Demirtaş şunları söyledi:

"PKK'den ve hükümetten silahların susturulmasını istiyoruz. Asker ve polisin silahlarını bırakmasını değil. Kürt sorununun silahla çözülemeyeceğini hükümetin de PKK'nın da bu kadar yaşananlardan sonra anlamış olmaları gerekir.

Darbe tehdidi sürüyor. 15 Temmuz'da asker ile yapılamayan darbeyi şimdi toplumun tabanında geniş mağduriyetler yaratılarak yapmak isteyen FETÖ'cü kriptolar ve Erdoğan düşmanları var."
 

 

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