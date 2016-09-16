FT: Demirtaş PKK'yı tamamen reddetmekte zorlandı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Financial Times'a verdiği röportajda hakkındaki soruşturmayla ilgili olarak savcılara ifade vermeyeceğini tekrarlarken, gazete "Demirtaş'ın PKK'yı tamamen reddetmekte zorlandığı" yorumunu yaptı.

Gazete savcıların, konuşmalarının terörü destekleyip desteklemediği konusunda Demirtaş ile konuşmak istediğini ancak Demirtaş'ın işbirliği yapmak yerine, yetkililerin kendisini tutuklamasından yana olduğunu yazıyor. Bu durumun "Türkiye ve 15 milyon Kürt arasındaki düşmanlığın, ülkenin bazı kesimlerini kaos ve şiddete soktuğu bir dönemde ülke genelinde protestolar riskini arttırdığı" belirtiliyor.

Demirtaş ise "İşbirliği yapsak da tutuklanmayacağımızın bir garantisi yok. Ama en azından böylece destekçilerimizi eyleme geçirebiliriz. Destekçilerimiz de tepki verir" diyor.

"Hükümetin kendisine başka bir seçenek bırakmadığını" söyleyen Demirtaş "Başka bir savunmamız yok. Kürtler tarihte kazanmak için güce ihtiyacı olduğunu öğrendi, haklı olmak yetmiyor" şeklinde konuşuyor.

"Sadece bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce 43 yaşındaki avukat Demirtaş bir hapishane hücresine değil, parlamentoya odaklanmıştı" diyen Financial Times HDP'nin seçim başarısını ve yüzde 10 başarısını geçip, parlamentoya girdiğini aktarıyor. Haber şöyle devam ediyor;

"HDP'nin başarısından kısa süre sonra Erdoğan, Demirtaş ve PKK'yı ilişkilendiren bir kampanya başlattı. Stratejisi sonuç verdi. Demirtaş Kürtlerin çıkarlarından bahseden tek partinin lideri olarak kendisini konumlandırmaya çalışırken, PKK'yla arasına mesafe koymakta zorlandı."

Financial Times Demirtaş'ın da zorda olduğunu kabul ettiğini söylüyor. Demirtaş "Evet, bu doğru. Dünyanın en zor partisini yönettiğimizi hep söyledim. Gözetmemiz gereken çok denge var. Parti içi, parti dışı, bölgesel, küresel., uluslararası. Her partinin bunları değerlendirmesi gerek ama bizimki domino taşı gibi tüm bölgeyi etkileyebilecek bir pozisyon" diyor.

Demirtaş ve HDP milletvekilleri hakkındaki davalardan ve soruşturmalardan bahseden Financial Times, Demirtaş'ın da duruma pek yardımcı olmadığını, parti üyelerinin PKK'lı intihar bombacılarının cenazelerine katılmasının, tüm siyasi yelpazede öfke yarattığını söylüyor.

Gazete, biri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Van'daki il binasını hedef alan ve 27 kişinin yaralandığı bombalamaların devam ettiğini ve Demirtaş'ın PKK'yı tamamen reddetmekte zorlandığını da vurguluyor. Demirtaş'ın bunun yerine "her türlü şiddetten nefret ettiğini, ancak PKK'nın bir silahlı halk ayaklanması olduğunu" söylediği aktarılıyor. Demirtaş ayrıca "Buna hep inandım ve söyledim. Savaşın kendisi, siyaset alanını kısıtlar" diyor.