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Demirtaş, Erbil’e gidiyor

Demirtaş'la birlikte gidecek olan heyet, ağırlıklı olarak Urfa milletvekili Osman Baydemir gibi Kürtçe bilen HDP'lilerden oluşuyor

20 Eylül 2016 00:02

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geniş katılımlı bir heyet ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne gidiyor.

Rûdaw'ın edindiği bilgiye göre, Demirtaş ve beraberindeki heyet önce Başkan Mesud Barzani ile bir araya gelecek.

Heyetin programında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Değişim Hareketi (Goran) yetkilileriyle toplantılar da yer alıyor.

Heyet, ağırlıklı olarak Urfa milletvekili Osman Baydemir gibi Kürtçe bilen HDP'lilerden oluşuyor.

HDP'nin temaslarında Kürt partileri arasında yaşanan sorun ve çelişkilerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Ziyaret, 21 Eylül’de başkent Erbil'de olacak HDP’liler bir hafta kalacak.

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