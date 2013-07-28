Demirtaş: Kürdistan komşunuz olacak diye niye kıyamet koparıyorsunuz?



Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul İl Örgütü 2. Olağanüstü Kongresi'nde partililere hitap eden BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “ Bugüne kadar Suriye, Irak, Yunanistan, Bulgaristan komşunuzdu. Şimdi Kürdistan komşunuz olacak diye niye kıyamet koparıyorsunuz? diye konuştu.

Sinan Bilgili'nin DHA'da yayımlanan haberine göre, kürsüye çıkan ve “Bütün ezilenlerin devrimlerini selamladık yanında olduk" diyen Demirtaş, “Şimdi tam da Türkiye'nin burnunun dibinde sınırların ötesi diyeceğim ama halklar arasında sınır da yok. Türkiye'nin de birkaç metre ilerisinde görkemli halk devrimi yaşanıyor. Bu devrime Türkiye'de kendine ilericiyim diyen, demokratım diyen çevrelerin bir kısmı hala duyarsız kalabiliyor. Sosyal demokratım diyen orada yaşanan devrimi hala anlamlandıramıyor. Ne hazindir ki ne acıdır ki PYD lideri Türkiye'ye gelip siyasi diplomatik görüşme gerçekleştiriyor. Buna en çok kim karşı çıkıyor biliyor musunuz? Sosyal demokratım diyen Aleviyim, Kürdüm diyen ana muhalefet lideri çıkıyor. En çok kendisini yalanlıyor. Şimdi inanın ki kutuplarda Eskimolar küçük bir devrim yapsa CHP'liler ayakta alkışlayacak. Ama sırf bu devrimi Kürtler yapıyor diye Kürt düşmanlığı nedeniyle bu devrime karşı son derece saygısız tutum içerisinde. Onlar kimseye saldırmış değil. Türkiye'ye düşman değil. Sınırlarını tehdit etmiyor. Güvenliğini tehdit etmiyor. Türkiye neden oraya düşmanlık beslesin? Öbür milliyetçi muhalefet de askeri müdahale yapalım savaş başlatalım diye yaygara koparıyor. İnsan milliyetçi de olabilir. Saygı duyabiliriz. Ama iş faşizm boyutlarına varırsa kusura bakmasınlar buna saygı duymayız. Faşizme ırkçılığa da hassasiyet diyerek onun hassasiyetlerini de dikkate almayız. Şimdi Suriye'nin dibinde Hatay'ın hemen ötesinde Türk halkı yaşıyor olsaydı ve Türk halkı kendi geçici yönetimini ilan ediyor olsaydı, Türk devletinin tavrı bu mu olurdu? Kürtlere kardeşim, canım, ciğerim diyorsunuz. Sınırların ötesinde Kürt halkı zulme karşı direniyor. Kendi yönetimini oluşturmaya çalışıyor. En başta bunu siz tehlike olarak görüp saldırmaya çalışıyorsunuz. AKP'sinden, CHP, MHP'sine kadar. Herkes tehdit olarak görüyor. Gece gündüz mikrofonu ele alan hakaret, tehdit yağdırıyor. Aslında bunlar boş palavralar. Kim ki Ankara'dan mikrofonun önüne geçip oradaki Kürtlere tehdit sallıyorsa, işkembeden sallıyor. Bunu bilelim bir kere. Sallamaya devam edin. Meydan boş siz atıp tutun. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Rojawa'da halk iktidarını kurmuş. Geçici yönetimini kurmuş. Şimdi siz oradan bağırıp çağırmakla yıkabilir misiniz? Bağırıp çağırmak yerine zihniyetini değiştirmek zorundasınız. Bugüne kadar Suriye, Irak, Yunanistan, Bulgaristan komşunuzdu şimdi Kürdistan komşunuz olacak diye niye kıyamet koparıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

'Biz kadınlar özgür olacağız'

BDP milletvekili Sebahat Tuncel ise hamile kadınlarla ilgili son günlerde ortaya atılan tartışmalara değindi. Tuncel "Biz kadınlar özgür olacağız. Gecede gündüzde sokakta özgür dolaşacağız. Hem başörtülü, hem başörtüsüz, hem çıplak, hem hamile, ne olursak olalım asla bize kimse karar veremez. Kadınların nerede, nasıl yürüyeceğine, nerede ne giyeceğine, kimle nasıl konuşacağına erkekler karar veremez. İktidarlar karar veremez" şeklinde konuştu.