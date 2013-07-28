BDP'li Sırrı Süreyya Önder: İstanbul Belediye Başkanı HDK'lı olacak

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul İl Örgütü’nün 2. Olağan Kongresi Kadıköy'deki Cafer Ağa Spor Salonu'nda yapıldı.

Kongre’de bir konuşma yapan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, konuşmasında Gezi olaylarının gücüne değinerek, yerel seçimlerde İstanbul adaylığına göz kırptı. Önder, İstanbul’un yeni Belediye Başkanı’nın Halkların Demokratik Kongresi’nden (HDK) olacağını iddia etti.

Önder konuşmasında şunları söyledi:

Türkiye halkları Kürt sorununu daha iyi anladı

“Gezi'den sonra Türkiye halkları Kürt sorununu daha iyi anladılar. Gezi demek HDK demektir. Artık Türkiye'de barışın nasıl yapılacağı konusunda muazzam deneyim biriktirdik. Bu deneyimi yerel seçime taşıyacağız.

İstanbul Belediye Başkanı kenti yönetemiyor. Diğerlerine bakıyoruz. Meğer onlar da sermaye sahiplerine bakıyorlarmış. Kendi kendilerini kendi çalışmalarında birinci çıkarıyorlar. Eğer sağlam durursak önümüzdeki yıl İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı HDK’li olacaktır.”