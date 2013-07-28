'Başbakan Roboski'de vur emrini vereni biliyor'

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul İl Örgütü’nün 2. Olağan Kongresi Kadıköy'deki Cafer Ağa Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, BDP milletvekilleri Sırrı SÜreyya Önder, Sebahat Tuncel ve Hasip Kaplan da katıldı.

Kongre öncesi gazetecilerin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Roboskili aileler ile yaptığı görüşmeyle ilgili sorularını yanıtlayan Demirtaş, "Roboskili aileler uzun süredir Başbakan ile görüşmek istiyorlardı. Bunun için birkaç kez Ankara'ya da geldiler. Fakat görüşme gerçekleşmemişti. Sayın Başbakan'ın Şırnak'a gelişi vesilesiyle bu görüşmenin gerçekleşebileceği iletilince biz de yardımcı olduk. Roboskili aileler katliam gerçekleştiğinde siyasi mevkide 1. derecede sorumlu makamda olan başbakan ile yüz yüze görüşüp taleplerini ve beklentilerini ilettiler” dedi.

'Kim verdi biliyor demektir'

Demirtaş, “Görüşmenin gerçekleşmiş olmasından dolayı aileler memnunlar. Görüşmenin iyi geçtiğini ifade ediyorlar. Ama şimdi artık sayın Başbakan’ın ve hükümetin Roboski katliamının aydınlatılması, sorumluların ortaya çıkarılması, özür dilenmesi ve gereğinin yapılması konusunda somut bir adım atmak durumundadır. Aileler bu beklenti içerisinde doğal olarak. O emri kimin verdiğini adil bir yargılama belirler. Kendisi öyle diyorsa yargının önünü açsınlar. Vur emrini kimin verdiğini biliyor demektir" diye konuştu.