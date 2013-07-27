Erdoğan'dan Roboskili ailelere: Operasyon emrini ben vermedim

Helin Alp

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Roboskili ailelerle ilk kez dün biraya geldi. Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havaalanı'nın açılışından sonra yapılan özel görüşmeye Türk savaş uçaklarının 28 Aralık 2011 gecesi yaptığı bombalama sonucu hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarından Zeki Tosun ( Mehmet Tosun'un babası), Felek Encü ( Erkan Encü'nün annesi), Emine Ürek ( Yüksel Ürek'in annesi), Raşit Ant ( Adem Ant'ın babası), Sadık Alma ( Nadir Alma'nın babası) ve Veli Encü ( Serhat Encü'nün kardeşi) ile Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Şırnak Valisi Vahdettin Özkan katıldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmeye katılanlardan Veli Encü T24'e konuştu. Encü, “576 gündür yaşadığımız acıyı ve taleplerimizi Başbakan'ın yüzüne söyledik” dedi. Encü, Başbakan Erdoğan'ın Roboskili ailelere “Operasyon talimatını ben vermedim” ve “Yaşananlardan üzüntü duyuyorum” dediğini aktardı. Başbakan'ın üzüntüsünü inandırıcı bulduğunu söyleyen Encü, Erdoğan'ın samimiyetinin ise ancak Roboski soruşturmasıyla ilgili atılacak adımlardan sonra anlaşılacığını belirtti.

Encü'nün açıklamalarının satır başları şöyle:

'Daha önce görüşmek isterdim'

“Başbakan Erdoğan'ın görüşme talebini BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bize iletti. Daha önce görüşmeyi düşünmüyorduk ancak Sayın Demirtaş'ın araya girmesi ile görüşmeye karar verdik.Acılarımızı ve taleplerimizi Başbakan'ın yüzüne söyledik. Toplantıda,6 kişi katıldık. Başbakan 'yaşanlardan üzüntü duyuyorum' dedi. Başbakan, daha önce gelmek istediğini ancak şartların buna izin vermediğini söyledi. Yaşananların bir kaza olduğunu anlatmaya çalıştı. Raşit Ant (Adem Ant'ın babası), 'Böyle bir operasyon talimatını ancak bir başbakan verebilir' dedi. Bunun üzerine Başbakan 'talimatı ben vermedim' dedi.

Görüşmede, Başbakan'a 576 gündür yasta olduğumuzu söyledik. Biz konuşurken Başbakan dinledi. Sadık Alma( Nadir Alma'nın babası) Başbakan'ın olaydan sonra yaptığı konuşmalardan örnekler verdi. Çocuklarımız için ‘Sivil sivil deyip durmayın, onlar kaçakçı’ sözünü hatırlattı. ‘Kaçakçı’ dediniz, ‘terörist' gibi algı yarattınız ve bu da bizi üzdü’ diye konuştu. Oğlunun askerlik fotoğrafını Başbakan'ın önüne koydu ve kaybettiği oğlunun askerde olan iki kardeşine harçlık göndermek için kaçağa gittiğini söyledi.

'Başbakan'ın üzüntüsünü inandırıcı buldum'

Felek Encü de 'Keşke benim oğlum da askerde ölseydi' dedi. Oğlu Erkan Encü'nün Türkçe kitabını yanında getirmişti. Başbakan'a oğlunun Türkçe kitabını göstererek 'Senin verdiğin kitapla ders çalışıyordu' dedi ve Roboskililerin ekonomik nedenlerden dolayı kaçakçılık yaptığını söyledi. Sessizlik oldu. Başbakan sadece sustu. Başbakan'ı üzüntüsünü dile getirirken inandırıcı buldum.”

'Sonuç tatmin etmezse devreye girerim'

Başbakan'a yargılama süreci ile ilgili taleplerini de ilettiklerini söyleyen Veli Encü, Başbakan'ın 'askeri mahkemeden olumlu sonuç çıkabilir' derken Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de ‘Sonuç sizi tatmin etmezse ben üzerime düşeni yapacağım' şeklinde konuştuğunu aktardı ve şunları söyledi:

'Sorumlular sivil mahkemede yargılansın'

“Suçluların askeri değil sivil mahkemelerde yargılanmasını istediğimizi belirttik. Roboski dosyasındaki gizlilik kararının kaldırılmasını talep ettik. Roboski'de 576 gündür bombalanma emrini verenler bulunamadı ancak Hatay'da suçlular çok kısa sürede bulundu. Bizim soruşturmamızın üzerinde durmuyorsunuz diye konuşunca Başbakan da Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e dönerek durumu anlatmasını istedi. Başbakan ayrıca askeri mahkemelerde daha önce suçluların ceza aldığını söyleyerek olumlu sonuç çıkabileceğini ve umutlu olmamızı söyledi. Roboski dosyasının Ankara'nın dehlizlerinde kaybolmayacağını vurguladı. Adalet Bakanı Ergin de 'Askeri yargının sonucunu bekleyelim, sonuç sizi tatmin etmezse ben üstüme düşeni yapacağım' dedi.”

‘Biraz sabırlı olun’

Veli Encü, görüşmede Gülyazı Karakol Komutanı Vehbi Göçmen'in daha önce 'Bana sorsalardı, onların kaçakçı olduğunu söylerdim' şeklindeki açıklamasını da hatırlatarak bombalanma kararının neden Göçmen'e sorulmadığının da cevabını istedi. Encü, sorusuna Adalet Bakanı Ergin'in 'bütün ifadeler soruşturma dosyasında bulunuyor. Gereken yapılacaktır' şeklinde cevap verdiğini belirtti. Encü, "Görüşme bittikten sonra Başbakan'ın elini sıkarken ' Sayın Başbakan, eşiniz geldi, söz verdi. Umarım bu akşam konuştuklarımız burada kalmaz' deyince Başbakan Erdoğan'ın 'Konuştuklarımızın burada kalmayacağına dair söz veriyorum. Sizden biraz sabırlı olmanızı istiyorum' şeklinde cevap verdiğini söyledi.

28 Aralık gecesi yakınlarını kaybeden Veli Encü, Roboskili aileler olarak katliamla ilgili soruşturmada ilerleme sağlanırsa ancak Başbakan'ın samimiyetine inanacaklarının altını çizdi. Başbakan'ın adım atıp atmayacağı ile endişelerinin olduğunu da belirten Encü, “30 yıldır süren savaş ve Kürt sorunu dialog ve müzakere ile çözülebileceği anlaşıldı. Görüşmeye gittiğimiz için kimi çevrelerden tepki alıyoruz. Bu tepkilerin nedenini de anlamıyoruz. Görüşmeye hellaleşmek için gitmedik. Yaşadığımız acıları anlatmak, taleplerimizi iletmek için gittik. Sorumluların ve suçluların cezalandırılmasını istedik. Bu nedenle diyalogun önemli olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.