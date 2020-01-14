Demirtaş'ın kitabı ile ilgili tartışmalara yayıncılardan tepki: 12 Eylül dönemine mi döneceğiz?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununu sanatçılar, siyasetçiler, Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun birlikte izlemesi, ardından kitabın İBB iştiraki İstanbul Kitapçısı’nda satıldığının ortaya çıkması beraberinde tartışmaları getirdi. Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk, tartışmalara "12 Eylül dönemine mi döneceğiz" diye tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demirtaş'ın kitabını 'sözde kitap' olarak niteleyip "Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkmayın, sattırmayız." dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'İBB, Demirtaş’ın kitaplarını da satmaya başlamış! Yavaş yavaş, alıştıra alıştıra, tiyatro ile kitap ile şiir ile türkü ile yavaş yavaş alışacaksınız. Bir gün şehitleri hatırlayıp, ‘ben neyi alkışlıyorum’ dediğinizde kızarmış avuçlarınızla yüzünüzü kapatacaksınız ama geç olacak' dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de ‘İBB raflarında Selahattin Demirtaş kitabı Mehmetçiğe kurşundur!' yorumu yaparken Demirtaş'ın kitabı PTT’nin alışveriş sitesi PTTAvm.com’dan kaldırıldı.

Tartışmalar ile ilgili Tükenmez Haber'den Denizcan Akar'a konuşan Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk, ‘12 Eylül dönemine mi döneceğiz’ diye tepki gösterdi.

Kitabı basan Dipnot’un Genel Yayın Yönetmeni Emir Ali Türkmen de "Selahattin edebiyat yapıyor, söz kuruyor. Bunlar bunu yapamıyor bundan dolayı da korkuyorlar. Marjinal dedikleri siyasi partinin temsilcisinin yazdığı metni okuyan binlerce insan var" dedi.

Dipnot Genel Yayın Yönetmeni: En çok satan 10 kitaptan biri

Türkmen de konuya ilişkin değerlendirmesinde siyasi iktidarın sürekli gerilim ürettiğini, Demirtaş'ın kitabının en çok satan on kitaptan bir tanesi olduğunu söyledi. Türkmen sözlerine şu şekilde devam etti:

"Gülsek gülemiyoruz, ağlasak ağlayamıyoruz. Siyasi iktidar sürekli gerilim üretiyor. Selahattin Demirtaş’ın kitabı olan Seher, 2017’de çıktı. Türkiye’nin en çok satan on kitabından bir tanesi. 14 ayrı dilde yayımlanmış. Başka dilde yayımlayan yayınevleri de dünyanın en büyükleri. Penguen mesela. Tiyatrocular da öyküler yapıyor. Bundan normal ne olabilir ki? Siyasi iktidarın temsilcilerini dinleyince bu memlekette yayıncılık yapmak bile eziyet diye düşünüyor insan. Yazmaktan ülkenin bölünmeyeceğini biliyoruz."

Yayıncılar Birliği: Linç kampanyası

Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk ise Demirtaş’ın kitabı hakkında sosyal medyada linç kampanyası yürütüldüğünü ifade etti. Kocatürk, ‘12 Eylül dönemine mi döneceğiz?’ dedi, 'Kimin kitap yazacağına kim karar verecek?' diye sordu:

"Demirtaş’ın önümüzdeki günlerde bir kitabı daha çıkacak. Bu insan Cumhurbaşkanı adayı da oldu, milyonlarca oy aldı. Ayrıca kimin kitap yazacağına kim karar verecek? İkinci Dünya Savaşı, 12 Eylül dönemine mi döneceğiz? (...) Bunların kaldırılması, yasaklanması kabul edilebilir değildir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne de aykırıdır. Türkiye bu sözleşmeyi 76 yıl önce imzalamıştır."

İmamoğlu: Kitap her yerde satılıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, 'Selahattin Demirtaş’ın kitaplarının İstanbul kitapçısında satıldığına dair. Bu yeni bir uygulama mı? Sakine Cansız’ın envanterden bugün çıkarıldığına dair bazı görseller dolaşıyor…' sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bu şekilde tartışılması bizi üzüyor. Kitap konusu yıllar önce de başka şekilde eleştiriye sebep olmuştu. 'Bomba kadar etkili' diye bir tarif yapılmıştı. Bu olaydan sonra, bunu yapanlar, bu ülkede 15 Temmuz’u gerçekleştirmişti. Bu tarz laf söyleyenlerin pişman olduklarını düşünüyorum. Belki sormanız da gerekebilir o dönemin Başbakanı böyle bir ifade de bulunmuştu. Sayın Demirtaş’a ait kitap her yerde satılıyor. Devletin kurumları da buna dahil. PTT’nin de sitesine girin, var TBMM’nin de sitesine girin, var. İktidara çok yakın kitapçıda da var. Başka kitapçılarda da var. Olabilir de. Olmalıdır da. Kaldı ki bir kitabın yasak olup olmadığına karar verecek olan, bu ülkenin mahkemeleri, savcılıkları. Diğer kitapla ilgili olarak; 5 yıldır satışta olan bir kitap. Yeni değil. İstanbul Kitapçısı’nda 5 yıldır satışta. Ama gelen haklı tepkiler üzerine biz, o kitabın satışını sitemizden iptal ettik. Ama bu konu üzerinden bir hamaset oluşturarak, yine bir düşmanlık kurgusu üzerine önce sosyal medyadan başlatıp sonra başka iletişim araçlarına taşıyarak, yani bir nevi böyle toplumu infiale getirmek… Bunlar hoş şeyler değil. Toplumu boş işlerle uğraştırma meselesi."

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