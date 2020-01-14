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Devran'ı izlemeye gidenleri hedef alan Soylu'ya İmamoğlu'dan yanıt: Erkek çeneleri az konuşsa barış ortamı oluşabilir

14 Ocak 2020 14:03

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Başak Demirtaş'ın,  Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' kitabından uyarlanan tiyatro oyununu birlikte izlemeleri konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları için "Üzülüyorum, eşim nereye gideceğine kendisi karar verir. Erkek çeneleri az konuşsa belki barış ve huzur ortamı oluşabilir " dedi. 

20’nci ilçe belediyesi ziyaretini Sultanbeyli’ye yapan İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dilek İmamoğlu'nun Devran gösterisini izlemeye gitmesini olgun bir tavır olarak yorumlayan İmamoğlu, "Benim eşim nereye gideceğini bilir. Kendisi kendi kararını verir. Bana soracak hali yok. Keşke bu kadınlara 10-15 kadın daha eklense belki başka bir atmosfer oluşur. Erkek çeneleri az konuşsa belki barış ve huzur ortamı oluşabilir. Üzüldüğüm şey, hala devlet adamlığına yakışmayan (Soylu'nun açıklamaları) sözlerin kullanılıyor olması" diye konuştu. 

İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının İBB'ye ait internet sitesinde satılmasına yönelik soruya, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın "Bazı kitaplar vardır, bombadan daha tesirlidir" sözlerine atıf yaparak, "Bu şekilde tartışılması bizi üzüyor. Kitap konusu, yıllar önce de başka şekilde eleştiriye sebep olmuştu ve o dönemde 'bomba kadar etkili' diye bir tabir yapılmıştı. Ve bu eleştiri yapıldıktan bir süre sonra bu konunun muhatapları bu ülkede 15 Temmuz'u gerçekleştirdi. Dolayısıyla o dönem bunu bu tarzda söyleyen insanların pişman olduklarını düşünüyorum. O dönemin sayın başbakanı böyle bir ifadede bulunmuştu. Sayın Demirtaş'a ait kitap her yerde satılıyor. PTT'nin sitesinde de var, TBMM'de de var. Başka kitapçılarda da var. Olabilir de, olmalıdır da" 

Sakine Cansız'ın kitaplarının satış listelerinden çıkarılmasının sorulması üzerine İmamoğlu, "5 yıldır satışta olan bir kitap. Yeni değil. Ama biz bu 5 yıllık sürecin sonunda gelen haklı tepkiler üzerine o kitabın satışını iptal ettik" diye konuştu. 

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