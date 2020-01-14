Kadir İnanır'dan Süleyman Soylu'nun sözlerine yanıt: Tek derdimiz barış olsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 'Devran' isimli kitabından uyarlanan tiyatro oyununa gidenleri eleştirdi. Konuşmasını Twitter hesabından paylaşan Soylu, oyununa gidenler için, "Her yeri yakıp yıktılar, 39 kişiyi katlettiler. Talimatı PKK verdi. Türkiye'ye talimatı, o günkü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve onların merkez yönetim kurulu üyeleri getiriyor. Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız" ifadelerini kullandı. Oyuna giden Kadir İnanır ise "Tek derdimiz barış olsun" yanıtını verdi.

Sanatçı Kadir İnanır Hürriyet’in Soylu’nun bu sözlerini hatırlatması üzerine "Konuşmak istemiyorum, bizim tek derdimiz barış olsun" demekle yetindi.

TIKLAYIN | Soylu'dan Demirtaş'ın 'Devran'ına' gidenlere tepki: Gittikleri tiyatro, bizim bir yerlere ulaşmamızı istemeyenler tarafından oluşturulan bir tiyatro