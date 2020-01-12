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Soylu'dan Demirtaş'ın 'Devran'ına' gidenlere tepki: Gittikleri tiyatro, bizim bir yerlere ulaşmamızı istemeyenler tarafından oluşturulan bir tiyatro

12 Ocak 2020 21:03

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' isimli kitabından uyarlanan tiyatro oyununa gidenleri eleştirdi. Konuşmasını Twitter hesabından paylaşan Soylu, "Gittikleri tiyatro, bu ülkenin insanını acıtan, bizim bir yerlere ulaşmamızı istemeyenler tarafından oluşturulan bir tiyatro" dedi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Ilgaz dağları bölgesinde, Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılışına katıldı. Soylu, açılışta yaptığı konuşmada, Demirtaş'ın 'Devran' kitabından uyarlanan tiyatro oyununa gidenler için, "Her yeri yakıp yıktılar, 39 kişiyi katlettiler. Talimatı PKK verdi. Türkiye'ye talimatı, o günkü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve onların merkez yönetim kurulu üyeleri getiriyor. Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız" ifadelerini kullandı. 

Ne Olmuştu?

Sanatçı Jülide Kural ve Ömer Şahin, HDP eski Eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Devran isimli kitabını sahneye taşıdı. Kenter Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunu izlemeye gidenler arasında, Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da katıldı.


 

 

 

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