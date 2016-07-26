Demirtaş: Hükümete de, PKK'ye de çağrı yapıyorum; Türkiye 15 Temmuz öncesi Türkiyesi değildir

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişimiyle ilgili olarak "Hükümet’e de, PKK’ye de çağrı yapıyorum. Türkiye 15 Temmuz öncesi Türkiyesi değildir. Yeni durum değerlendirilmelidir" diye konuştu.

Darbenin yaşandığı gece rehin alınan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar hakkında da konuşan Demirtaş, "Genelkurmay Başkanı neden görevde? Ordunun başısın, yaverin tarafından esir alınmışsın. Darbe başlamış ruhun duymamış, sözde" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve 'askere yargı zırhı' getiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'na ilişkin olarak, "Askere dokunulmazlık yasası 14 Temmuz’da onaylandı. Asker, darbe yapıyorum demeseydi yaptıkları dokunulmazlık kapsamındaydı" dedi.

Demirtaş, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu iddia edilen 'paralel yapılanma'ya ilişkin olarak da "Paralel sızdı diyorlar. Nasıl sızdı? HDP’ye neden sızamadılar peki? Çünkü bunun adı sızma değil süzmedir" diye konuştu.

Demirtaş'ın partisinin grup toplantısındaki konuşmasında satır başları şöyle:

"Özsavunma, halkın kendisini savunma hakkı, her canlının en doğal hakkıdır. Darbeye karşı bu hakkı kullanan herkesi selamlıyorum.

"Partimizin yaptığı öneri doğrultusunda Meclis'te bir komisyon kurulacak. Umut ediyorum, bu komisyon hakikati ortaya çıkaracaktır.

"Tasfiye ettiklerinin yerine cemaati atayan Erdoğan ne demişti, 'Ne istediniz de vermedik?' Evet her şeyi istediler siz verdiniz.

"Demokrasiye karşı darbe yapıldı deniyor. Hayır. Darbe demokrasi mücadelesine karşı yapıldı. Türkiye’de demokrasi zaten yoktu.

"Paralel sızdı diyorlar. Nasıl sızdı? HDP’ye neden sızamadılar peki? Çünkü bunun adı sızma değil süzmedir.

"Özür dilemek erdemdir erdem, korkmayın. Kandırıldık demeyin. Siz beraber Türkiye’yi kandırdınız. Çıkın özür dileyin.

"Genelkurmay Başkanı neden görevde? Ordunun başısın, yaverin tarafından esir alınmışsın. Darbe başlamış ruhun duymamış -sözde-

"MİT 16:00’da istihbarat aldık diyor, Cumhurbaşkanı'nın haberi yok “eniştemden duydum” diyor. Enişteyi MİT müsteşarı yapalım bari.

"'İşkenceye karşı çıkmayalım onlar darbe suçlusu" dersek ilkelerimizi yitiririz. Kime yapılırsa yapılsın işkence insanlık suçudur.

"Hükümet’e de, PKK’ye de çağrı yapıyorum. Türkiye 15 Temmuz öncesi Türkiyesi değildir. Yeni durum değerlendirilmelidir.

"Başbakan, 'Darbeciler İmralı’yı bombalamak isteyerek iç savaşı hedeflediler' diyor. Ama avukatın gitmesine engel oluyor!

"Askere dokunulmazlık yasası 14 Temmuz’da onaylandı. Asker, darbe yapıyorum demeseydi yaptıkları dokunulmazlık kapsamındaydı.

"Meclis’i bombalayan pilotu yargılayamayacaktınız örneğin. Neden? Cizre’yi, Nusaybin’i bombaladığında yargılanmasın diye.