Kılıçdaroğlu da 'FETÖ' dedi: Bu terör örgütünün devletin içinde bu kadar yuvalanması...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından bombalanan Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "FETÖ terör örgütünün devletin içinde bu kadar yuvalanması, hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir tablodur. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama bütün partilerin demokrasi konusunda ortak bir görüş oluşturmaları çok önemlidir" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Gülen'in Türkiye'ye teslim edilmesi gerekiyor" dedi.

CHP lideri, Taksim’deki 'Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi'ndeki konuşmasında cuntanın planlayıcı olmakla suçlanamn Fethullah Gülen’den bahsetmemişti.

Kılıçdaroğlu'nun Fethullah Gülen'in ABD'den iadesiyle ilgili açıklamaları şöyle:

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Anayasanın ruhuna sadık kalan polis teşkilatımız hepimizin göz bebeği olmalıdır. 15 TEmmuz akşamı yaşanan olay Türkiye cumhuriyeti tarihinde birden fazla ilki doğurdu. Ortak payda oluşturdu. Özgürlüklere bağlılık konusunda büyük bir ortak payda oluştu. 43 arkadaşımız, havacılı dairseinde de 7 arkadaşımız demokrasi şehidi oldu. Onları hiçbir zaman unutmayacağız.

"FETÖ terör örgütünün..."

Bugün Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması onların hayatlarını feda etmesi ile gerçekleşti. FETÖ terör örgütünün devletin içinde bu kadar yuvalanması, hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir tablodur. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama bütün partilerin demokrasi konusunda ortak bir görüş oluşturmaları çok önemlidir.

O akşam 16 Temmuz sabahı için mücadele eden polis teşkilatımıza, TSK'daki çete ile bağlantısı olmayan üyelerine teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürümüz de vatandaşlarımıza. Biz siyasetçiler olarak bugünkü atmosferden son derece mutluyuz.

"Gülen'in Türkiye'ye teslim edilmesi gerekiyor"

Darbeye karşı hepimizin ortak tavır takınması, özellikle halkın sokaklara çıkarak duyarlılığını göstermesi çok önemliydi. Yapılan görüşmede hem muhalefet partilerine bilgi verildi.

Bir görüş birliği sağlandı. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda anayasada yapılacak bir değişikliğe katkı vereceğiz. Umarız önümüzdeki günlerde siyasi partiler bir araya gelirler.

Fethullah Gülen kesinlikle Türkiye’ye iade edilmeli. Türkiye’de bağımsız mahkemelerde yargılanmalıdır."