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Politika

Demirtaş: HDP'ye gelince şahin kesilip, AKP'de tavşana dönen yargıyı tarih unutmayacak!

"Zorbalık uygulamalarının son örneği"

06 Ekim 2017 15:27

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne F Tipi Cezaevi'nden gönderdiği mesajda Besime Konca'nın vekilliğinin düşürülmesini kınadı. Mesajında partisiyle ilgili yargılamalara tepki gösteren Demirtaş, "Bazı yargı organlarının, HDP’ye gelince şahin kesilip AKP’ye gelince tavşana dönmelerini halkımız da tarih de unutmayacaktır” dedi.

Demirtaş, eski eş başkan Figen Yüksekdağ, HDP’li vekiller Nursel Aydoğan, Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer’le birlikte son olarak Besime Konca’nın vekilliğinin düşürülmüş olmasını ‘hukuk ve siyasi etikle uzaktan yakından alakası olmayan zorbalık uygulamalarının son örneği’ olarak tanımladı.

Demirtaş’ın Edirne F Tipi Cezaevi’nden gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Seksenden fazla belediyeye el konularak kayyum atanmış olması, halk iradesine yönelik gasp ve saldırının bir başka vahim örneğidir. Sözde ‘terörle’ bağlantı adı altında partimize yönelen bu tasfiye operasyonlarını direnerek boşa çıkardık, bu doğrultuda direnmeye de devam edeceğiz. AKP terörle bağlantı arıyorsa kendi Meclis grubuna, belediye başkanlarına ve parti yönetimine baksın. Bazı cumhuriyet başsavcılıkları, ByLock listelerinde bulunan AKP milletvekillerini, hatta bakanları ve üst düzey AKP yöneticilerini gizliyor ve koruyorlarsa, bilmeliler ki kendileri de bu suça ortak oluyorlar ve ileride bundan dolayı kesinlikle yargıya hesap vereceklerdir. Bazı yargı organlarının, HDP’ye gelince şahin kesilip AKP’ye gelince tavşana dönmelerini halkımız da tarih de unutmayacaktır. Sayın Besime Konca’nın duruşu ve mücadelesi hepimize güç ve onur vermektedir.”

Konca’nın milletvekilliği, ‘örgüt propagandası’ suçundan aldığı 2,5 yıl hapis cezasının kesinleşmesi üzerine düşürülmüştü.

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