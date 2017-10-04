Milletvekilliği düşürülen Besime Konca: İktidar, bu kadar hukuksuzluğu nasıl başardı?

HDP Kadın Meclisi, Siirt Milletvekili Besime Konca'nın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. Kadın Meclisi adına konuşan HDP Kadın Koordinasyonu Üyesi Birsen Kaya, "Kadınların her alanda kadın kimliğiyle var olma talebinin engellenmesine izin vermeyeceğiz" dedi. HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp de Konca’nın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin "Bizim için karar yok hükmünde" ifadesini kullandı.

HDP Siirt Milletvekili ve Kadın Meclisi Sözcüsü Besime Konca’nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Kadın Meclisleri basın toplantısı düzenledi. Açıklamaya vekilliği düşürülen Konca da katıldı. Vekilliğin düşürülmesini tanımayacağını söyleyen Konca, "Halkın iradesi dimdik ayakta oldukça halkın vekilliği de düşmeyecektir" dedi.

TIKLAYIN - HDP'li Besime Konca'nın milletvekilliliği düşürüldü

"İktidar darbeleri boyutlandırdı"

Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre; "Bu kadar hukuksuzluğu bu iktidar nasıl başardı?” diye soran Konca, "Zalimin zulmüne alışığız. Bu tekçi, faşizmi, militarizmi meşrulaştıran yönetim anlayışına yabancı değiliz. Parlamentoda olmamız özellikle demokrasiyi ve kadın mücadelesini benimseyen kitlelerin, bu ülkeye demokrasinin geleceğine inanarak oy veren insanların oylarıyla seçildik. Bu iktidar darbeleri boyutlandırdı. Biz darbe geleneğine yabancı değiliz ama bu iktidarla birlikte darbelerin boyutlandığını gördük. Hukuki darbe, siyasi darbe, medya darbesini gördük” diye konuştu.

"İktidar hırsı canavarlaştırıyor"

Siyasetten beklentisi olan kadınlara çağrı yapan Konca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadınlara bu kadar zulmü kabul etmemek gerekiyor. İktidar hırsı canavarlaştırıyor. Siyaseti bu canavarlaşmadan kurtarmak gene biz kadınları sorumluluğudur. Biz de HDP Kadın Grubu olarak bunun için mücadele edeceğiz. Halk iradesi sürdükçe vekilliğimiz düşmeyecek. Halkın iradesi dimdik ayakta oldukça halkın vekilliği de düşmeyecektir. Milletvekilliğimiz düşmemiştir. Çalışmalarımız devam edecektir. Parlamentoda sabahlara kadar harcadığımız mesaiyi halkımızın içinde sürdüreceğiz."

"Siyaset sahnesinin her alanında olmaya devam edeceğiz"

Daha sonra söz alan HDP Kadın Koordinasyonu Üyesi Birsen Kaya, ‘siyasette eşit temsiliyeti uygulamaya devam edeceklerini’ belirtti. Meclis’in aldığı ilk kararla erken egemen zihniyet mesajı verdiğini belirten Kaya, “Erkek egemen siyasetin devam edeceğini biz buradan anlıyoruz. Kadınların sokakta, parlamentoda, ekonomik alanda; her alanda kadın kimliğiyle var olma talebinin engellenmesine izin vermeyeceğiz. Onlar mecliste Kürtler, Aleviler, demokrasi talep edenler, özgürlük isteyen kadınlar olmasın istiyorlar. Siyaset sahnesinin her alanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

"Karar yok hükmünde"

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp de Konca’nın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin “Bizim için karar yok hükmünde” dedi. Meclis’te kimin olacağına halk karar verir diyen Yiğitalp, “4 kadın milletvekilimizin vekilliklerini kendi KHK’ları ile düşürdüler. Biz meşru bir partiyiz ve bu meşruiyetten aldığımız güçle siyaset yapıyoruz. Besime Konca bizim kadın sözcümüzdür. Biz onunla birlikte siyaset yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.