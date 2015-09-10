Demirtaş, dokunulmazlığının kaldırılması halinde 19 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü propagandası yapmak, suç işlemeye alenen teşvik ve Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçeleriyle hakkında soruşturma başlattığı HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dokunulmazlığının kaldırılması halinde 19 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.

Savcılık, Demirtaş'ın dün yaptığı konuşmasında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamak", "suç işlemeye alenen tahrik etmek", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarını işlediğine karar vermiş ve Anayasa'nın 83 maddesine istinaden "dokunulmazlığının kaldırılması" talebinde bulunmuştu.

Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması için Savcılığın hazırladığı fezleke, soruşturma izni için Adalet Bakanlğı'na, oradan da Başbakanlığa iletilecek. Başbakanlık fezlekeyi Meclis'e sevk edecek ve TBMM Genel Kurulu'nda dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alınırsa Demirtaş hakkında soruşturma yürütülecek. Demirtaş, hakkında dava açılması halinde üzerine atılı 4 ayrı suçtan 4 yıldan 19 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.