HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında soruşturma başlattı. Demirtaş'ın bugün yaptığı açıklama sebebiyle başlatıldığı duyurulan soruşturmanın gerekçesi terör örgütü propagandası yapmak, suç işlemeye alenen teşvik ve Cumhurbaşkanı'na hakaret.

Savcılık, Demirtaş'iın dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti. Adalet Bakanlığı'na fezleke gönderdi. Savcılığın hazırladığı fezleke, soruşturma izni için Adalet Bakanlğı'na, oradan da Başbakanlığa iletilecek. Başbakanlık fezlekeyi Meclis'e sevk edecek ve TBMM Genel Kurulu'nda dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alınırsa Demirtaş hakkında soruşturma yürütülecek.

Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Demirtaş tarafından Diyarbakır’da yapılan basın açıklamasının içeriğindeki beyanların suç unsuru içermesi nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2015/30431 soruşturma dosyası ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyet Devletini, Devletin Kurum ve Organlarına Alenen Aşağılamak’ suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun 301/1,4 maddeleri suçundan, Anayasanın 83'ncü maddesi uyarınca ‘Soruşturma İzni Verilmesi’ ve ‘Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması’ talebi ile adalet bakanlığı'na fezleke ile gönderilmekle,



Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2015/30432 soruşturma dosyası ‘Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etmek (Türk Ceza Kanunu'nun 214/1 maddesi), Cumhurbaşkanına Hakaret (Türk Ceza Kanunu'nun 299/1,2,3 maddeleri), Terör örgütü Propagandası Yapmak (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi)’ suçlarından, Anayasanın 83'ncü maddesi uyarınca ‘Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması’ talebi ile Adalet Bakanlığı'na fezleke ile gönderilmiştir.”

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün yaptığı açıklamada, son iki günde HDP binalarına yönelik saldırılara ilişkin olarak "2 gündür ortaya çıkan şey teröre tepki falan değil. AKP kararıyla Davutoğlu-Erdoğan ikilisinin dağlarda çıkardığı savaşı, şehre gönderdikleri cenazeleri oya çeviremediklerini görünce iç savaş kararı verdiler" ifadelerini kullanmıştı.

"Bu savaşın başlamasında büyümesinde karar alma sürecinde biz yokuz" diyen Demirtaş, "Biri sizi linç etmeye gelmişse, yakmaya gelmişse ona karşı kendinizi savunmanız TCK’ya göre de meşru müdafaa hakkıdır, insani olarak da haktır. Size gelenleri anasından doğduğuna pişman etme hakkınız var" yorumunu yapmıştı.