Demirtaş: Devran döndü aynısını size yapıyorlar, cemaat çıkıp özür dilemeli

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gülen Cemaati'nin geçmişte iktidarla bir olup, Kürt siyasetçilere KCK adı altında kumpaslar kurduğunu ileri sürerek, cemaatin özür dileyip özeleştiri yapmasını istedi.



HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş partisinin Mardin İl Kongresi'ne katıldı. Kongreye, Demirtaş'ın yanı sıra Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, DBP, HDP il, ilçe örgütleri, Mardin merkez, ilçe belediye başkanları, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadri Yıldırım ile partililer katıldı.

'Maraş Valisi katliamı kutlama bildirilerine izin veriyor'

DHA'nın haberine göre, Demirtaş, 19 Aralık 1978 tarihinde 110 Alevi'nin öldürüldüğü Kahramanmaraş olaylarının yıldönümü nedeniyle yapılmak istenen gösterilere izin vermeyen Kahramanmaraş Valiliği'ni eleştirdi. Demirtaş, "Aynı Vali Maraş'ta Türk milliyetçilerinin katliamı kutlama bildirilerine ve kutlamanın yapılacağı etkinliğe izin veriyor. Ama katliamı anmak isteyenlere ise izin vermiyor" dedi.

'Roboski'de daha özür bile dilemediler'

Şırnak'ın Uludere İlçesi Irak sınırında düzenlenen hava operasyonunda 34 kişinin yaşamını yitirdiği olay için Demirtaş, "Bakın Roboski'de daha özür bile dilemediler. Öyle Müslümanlık olur mu? Sokakta insanlar katlediliyor. Üzerinden bir saat geçmeden Başbakan çıkıp açıklama yapıyor, 'hak ettiği cezayı buldular' diyor. Önceki gün Diyarbakır'da 16 yaşındaki çocuğu infaz ettiniz, Bingöl'de, Yüksekova'da infaz ettiğiniz inançlı bir insan, önce araştır. Hani bir insanı haksız yere öldüren bütün insanları öldürmüştü. Senin canın, benim canım, umurunda değil. Askerdir, polistir gerilladır, umurunda değil" diye konuştu.

'Cemaat öz eleştiri vermeli'

Gülen Cemaati'nin AKP iktidarı ile birbirine girdiğini belirten Demirtaş, her iki tarafın yıllarca aynı kumpası Kürt siyasetçilere yaptığını, cemaatin bu yüzden özür dilemesi, özelleştiri vermesi gerektiğini savunarak: "Bakın cemaatle birbirine girmişler. Oh olsun demedik, demiyoruz. ama cemaat bunların aynısını bize yapmadı mı? 10 bin arkadaşımızı 5 yıl içerde yargıladılar. Aynısını yaptılar bize. Zaman Gazetesi'ne, Samanyolu Televizyonu'na özellikle hatırlatmak istiyorum. Bak güzel kardeşim. Bizim belediye başkanlarımız, makamlarından alınırken, sizin TV ve gazeteleriniz, 'KCK yöneticilerine gözaltı' diye yayın yapıyordu, 'Teröristlere gözaltı.' Sizin gazete ve televizyonlarınız daha arkadaşlarımız gözaltındayken onların idam fermanını yayınlıyordunuz.

'Devran döndü, aynısını size yapıyorlar'

Bak devran döndü, aynısını size yapıyorlar. Bak sizin avukatlarınıza hakaret ediyorlar. Siz adliyenin önüne toplanmışsınız, polisler size müdahale ediyor. Şimdi cemaat bütün bunlardan özür diliyor mu? Merak ediyorum. Bugün size yapılanı AKP ile yıllarca bize aynısını yaptınız. Ergenekon, Balyoz davasında aynısı. Siirt'te KCK operasyonlarını yapan cemaatin emniyet müdürü dün İstanbul'da gözaltındaydı. AKP'nin emniyet müdürü, onu gözaltına almıştır. İşte böyle yürüyor bu işler. Cemaat çıkıp özür dilemeli, öz eleştiri vermeli. O dönemin bütün suçlarını, günahlarını anlatmalı. AKP ile Fethullah Gülen el ele verip, yıllarca bunları yaptınız, yıllarca hırsızlığa da, yolsuzluğa da göz yumdunuz."

'700 bin dolarlık saat takmayacağız'

İktidara gelmeleri halinde yapacakları çalışmaları anlatan Demirtaş, "Peki parayı nereden bulacağız? Çalmayacağız kardeşim. 700 bin dolarlık saat takmayacağız. Büyük para babalarına, sermayederlere peşkeş çekmeyeceğiz ülkenin gelirlerini. İstanbul menkul kıymetler borsasında sermayenin yüzde 60'ı yabancı sermayedir. Ve her gün, 100 milyonlarca dolar faiz parasını alıp, yurt dışına götürüyorlar. Bunu burada yerinde yatırım yaparak engelleyeceğiz. Tarımsal üretimi burada arttıracağız" dedi.