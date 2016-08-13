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Politika

Demirtaş: Davutoğlu, “Osmanlı gibi Ortadoğu’da milletlerin hamisi olacağız” deyince uçmuş bu dedik

Davutoğlu: İstiyoruz ki Müslüman Kürt halkı bizim kanatlarımız altında olsun

13 Ağustos 2016 17:31

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 4 yıl önce Dışişleri Bakanı iken kendisini ziyaret ettiğini belirterek, “Dedi ki ‘Ortadoğu yeniden dizayn ediliyor ve biz tıpkı Osmanlı’daki gibi bütün milletlerin hamisi olacağız’ dedi. Biz Gültan Kışanak ile birbirimize bakıp ‘uçmuş’ bu dedik” açıklamasında bulundu.

Birgün gazetesine bugün verdiği söyleşide Davutoğlu ile 4 yıl önce yaşadıklarını anlatan Demirtaş şöyle konuştu:

“4 yıl önce Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken beni ziyarete geldi. Dedi ki “Bak Selahattin Bey, Ortadoğu yeniden dizayn ediliyor ve biz tıpkı Osmanlı’daki gibi bütün milletlerin hamisi olacağız. Bizimle birlikte olanlar kazanacak, bizim dışımızdakilerin hepsi kaybedecek. Biz istiyoruz ki Müslüman Kürt halkı bizim kanatlarımız altında olsun. Yeni Ortadoğu’yu biz kuruyoruz” Gültan Kışanak da yanımdaydı. Birbirimize baktık ve “Uçmuş bu” dedik. Düşünebiliyor musunuz? Erdoğan’ın Başdanışmanlığından geldi. Dışişleri Bakanı ve sonradan Başbakan oldu. Bütün Suriye’yi yakıp yıktılar bunlar.

 

 

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