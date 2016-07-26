Demirtaş: Darbede AKP’li izi çıkabilir; "Darbeciler kaybetti, demokrasi kazandı" söylemi tam bir aldatmacadır

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya atılan "Darbeciler kaybetmiştir, demokrasi kazanmıştır" söylemiyle ilgili olarak, "Tam bir aldatmacadır. Ortada demokrasi falan yok" diye konuştu. "Darbecilerin arkasında hangi siyasi klikler var, bunun ortaya çıkmamış olması ilginçtir" ifadelerini kullanan Demirtaş, darbe girişimine ilişkin olarak "Darbecilerin AKP içerisinden güçlü bir siyasi klikten destek almış olma ihtimalleri çok fazla var. Milletvekili düzeyinde, hatta bakan düzeyinde" iddiasında bulundu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Demirtaş'ın darbe girişimiyle ilgili bir grup gazeteciye yaptığı açıklamalar özetle şöyle:

"OHAL muhalefeti sindirmek için kullanılacak"

"Olağanüstü hal (OHAL), kanun hükmünde kararname (KHK), işkence ve 30 günlük gözaltılarla darbeyle mücadele edilmez. OHAL, darbe yanlıları ve darbe girişiminde bulunanlarla sınırlı mı devam edecek bundan çok emin değiliz. OHAL’e karşıyız. Ama hükümet bu yetkileri muhalefeti sindirmek için kullanacaktır.

"Sivil siyasetin yanındayız"

“15 Temmuz’da darbeciler kaybetmiştir, demokrasi kazanmıştır” söylemi tam bir aldatmacadır. Ortada demokrasi falan yoktur. Bundan sonra da mücadeleyi hem AKP, hem darbeci zihniyete karşı sürdüreceğiz. Biz kesinlikle sivil siyasetin yanındayız.

"Darbeci generallerin savaş hevesi var"

"Kürtlere karşı yürütülen savaş ve katliamda, AKP’nin siyasi sorumluluğu kadar, bu darbeci generallerin savaş hevesi de vardır. Bir taşla iki kuş vurmak istedi darbeci generaller. Hem Kürtleri ezmek, hem bu savaş vesilesiyle AKP’den kurtulmak istediler.

"Kandil’e heyet göndermeyi değerlendiriyoruz"

"HDP olarak iki şeyi hedefliyoruz. Birincisi, mevcut çatışma ve savaş ortamı darbe zeminini sürekli canlı tutuyor. Dolayısıyla bunu bitirecek yeni bir yol, yöntem bulmamız lazım. İmralı’ya en azından aile ve avukatın gidişi sağlanmalı. İmralı’ya heyet göndermek, Kandil’e heyet göndermek bütün bunlar da seçeneklerimiz arasında.

"Ne darbe ne diktatörlük diyeceğiz"

"İkinci olarak biz de sokağa çıkacağız. Biz de çok sayıda miting planlıyoruz. Biz ne darbe, ne diktatörlük diyoruz. Provokasyona gelmeden, toplumda iç çatışma gerilim girişimlerine de prim vermeden çalışacağız.

" Darbe tehlikesi henüz geçmedi"

"Türkiye darbe tehlikesini atlatmış değil. Alınan tedbirler de bence çok yüzeysel. AKP kendine yakın kitleleri meydanlarda tutarak darbe tehdidini savuşturamaz. Kendisini eleştiren kitlelerle de bağ kurması lazım. HDP’yle görüşmeyerek bu şansını yitiriyor. Türkiye tehlikeye açık halde tutuluyor.

"İşkence insanlık suçudur"

"(Gözaltındaki askerlere işkence yapıldığı iddiaları üzerine) İşkence olağanlaştırılıyor, hatta AKP’lilerin bir kısmı bunun az bile olduğunu söylüyor. İşkence insanlık suçudur, darbeciye de yapsanız, katile de yapsanız, masuma da yapsanız hiç değişmez.

"AKP’den destek verenler olabilir"

“Bu darbecilerin arkasında hangi siyasi klikler var, bunun ortaya çıkmamış olması ilginçtir. Emin olduğum tek şey var darbecilerin arkasındaki siyasi güç HDP değil. Ama darbecilerin AKP içerisinden güçlü bir siyasi klikten destek almış olma ihtimalleri çok fazla var. Milletveki düzeyinde, hatta bakan düzeyinde, hatta belki başka üst düzeyde AKP içerisinde bu darbecileri desteklemiş kişilerin olma ihtimali var.

" İstihbaratta bir tuhaflık var"

“Cumhurbaşkanı ve Başbakan darbe istihbaratını eniştesi ve yakınlarından öğreniyorsa ya eniştesini MİT müsteşarı yapsın ya da gerçekleri topluma anlatsın. Burada bir tuhaflık var. MİT Müsteşarı’nın darbe başlamadan saatler önce Genelkurmay’da tedbir toplantısı yaptığı söyleniyor. Bundan Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın nasıl haberi olmaz. Karanlıkta olan çok fazla bilgi var.”