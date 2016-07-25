Darbe girişimine ilişkin bir tuğgeneral ve 32 hâkim tutuklandı

Samsun’da darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'in yanı sıra 32 hakim ve savcı tutuklandı.

Bu kapsamda hakim ve savcılardan Adem Kul, Vahdettin Taşkıran, Selçuk Sayıldı, Yeşim Sayıldı, Mustafa Yılmaz, Naim Karaağaç, Zekeriya Bayazıt, Hasan Dönmez, Resul Köse, Tevrat Ateş, Adem Çelik, Harun Orman, Hamitali Kandil, Mehmet Şenol Benli, Alper Altınışık, Mahmut Küçükoğlu, Ahmet Kalpak, Yılmaz Parıltı, Mehmet Emin Menteş, Doğan Bülent Belli, Aydemir Saydan, Hakan Erkmen, Cengiz Değirmenci, Yıldırım Bayyurt, Beytullah Bektaş, Arif Bayburtlu, Eşref Köse, Ulvi Altınışık, Faruk Ramazan Çelik, Yüksel Çakır, Turan Açıkmeşe ve Mehmet Gökhan Pehlivan tutuklandı.

Hakim ve savcılardan 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4'ü hakkında da yakalama emri çıkartıldı.