Darbe girişimine ilişkin 19 işadamı gözaltına alındı

Balıkesir’de, darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 19 işadamı gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmada, çoğunluğu Balıkesir İş Adamları Derneği (BİAD) üyesi 19 işadamı, bu sabah, ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

‘Paralel yapı’ ile bağlantılarından şüphelenilen işadamları, sorgulanmak üzere Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bazı işadamlarının aramalar sırasında bulunamadığı, yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.