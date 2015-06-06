Demirtaş: Bizim adımıza kimse sokakta kalmamalı, şu saatten sonra sokakta olanlar bizden değildir!

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, partisinin Diyarbakır'daki mitinginde yaşanan patlamalarla ilgili olarak imc.tv'de açıklamalar yaptı. Diyarbakır'daki saldırıları gerçekleştirenlerin provokasyonu derinleştirmek istediğine dikkat çeken Demirtaş "Bizim adımıza şu saatten sonra kimse sokakta kalmamalı. Batman, Cizre, Mardin halkına çağrı yapıyorum, şu saatten sonra sokakta olanlar bizden değildir demektir" dedi.

Yarınki Van mitinginin yapılmayacağına dair iddiaların gerçek olmadığını belirten Demirtaş, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Direnerek bugünlere geldik, korku hissetmedik, çağrılarımız korkudan değil, biz siyasi cesur bir tavır gösteriyoruz, siyasi bir mücadele yürütüyoruz, saldırılara rağmen kahramanca bir kampanya yürütüyor halkımız, bunu başarıyla sonuçlandırmamız gerekiyor.

Olağan çalışmamızı sürdürüyoruz, panik havası yok, saldırılar karşısında güçlü duracağız, bir yandan Van'dan bir yandan İstanbul'dan HDP'nin çağrısını tekrarlayacağız Van halkı iradesine sahip çıkacak. Kimsenin panik havasına girmesine gerek yok, spekülasyonlara kulak asmamak gerekiyor, hayat ve mücadele devam ediyor, sinip korkacak bir halk değiliz. Bunu meydanlarda göstereceğiz."