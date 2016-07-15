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Demirtaş: Bin tane Bahoz Erdal öldürsen Kürt sorunu çözülmüş olmaz ki...

Demirtaş, Bahoz Erdal'ın dün bir radyo programına canlı bağlandığını savundu

15 Temmuz 2016 15:55

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, beraberindeki partililerle, Ankara'da aynı binada faaliyet gösteren Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ile Alevi Bektaşi Federasyonunu ayrı ayrı ziyaret etti. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Demirtaş, “Bin tane Bahoz Erdal öldürsen Kürt sorunu çözülmüş olmaz ki” dedi.

Bahoz Erdal kod adlı PKK'lı Fehman Hüseyin'in öldürülmesine ilişkin kendisine ulaşan bir bilginin bulunup bulunmadığı sorusu üzerine Demirtaş, Bahoz Erdal'ın dün bir radyo programına canlı bağlandığını savundu. Bundan başka nasıl bir delilin olacağını kendisinin bilmediğini dile getiren Demirtaş, şunları söyledi: 

"İstihbarat birimleri de eminim ki teyit etmiştir. O ses, suikast veya öldürme iddialarından sonra alınmış bir ses kaydı olarak tespit edildi. Ama burada ilginç olan şudur, 40 yılda 50 bin kişi öldü. Birileri ölünce bu mesele çözülürmüş gibi günlerce tartışılması resmen bir acziyettir. Ortada 100 yıldır Kürt sorunu var, Bahoz Erdal sorunu yok. Kürt sorununu çözmeden bin tane daha Bahoz Erdal öldürsen bu sorun çözülmüş olmaz ki."

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