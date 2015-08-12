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Politika

Demirtaş: 2023 vizyonunuz başkanlık sistemiyse yaptırmadık, yaptırmayacağız da...

Demirtaş, Erdoğan'ın 'seni başkan yaptırmayacağız' sözlerine getirdiği eleştiriye cevap verdi

12 Ağustos 2015 17:49

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Seni başkan yaptırmayacağız, sözü Türkiye'nin 2023 hedefine ulaşmasını engellemek içindi" açıklamasına cevap verdi. Demirtaş, "2023 vizyonunuz başkanlık sistemiyse yaptırmadık, yaptırmayacağız da..." dedi.

Demirtaş, "Sayın Cumhurbaşkanı artık savaş politikalarının tutmadığını görür, bugün şu saatte kaldığımız yerin daha ilerisinde olalım derse hepimiz sürecin arkasında olacağız" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da basın toplantısı düzenleyen Demirtaş'ın açıklamaları özetle şöyle:

2023 vizyonunuz başkanlık sistemiyse yaptırmadık, yaptırmayacağız da... Silah sesi Saray'dan duyulmuyor siz rahatsınız. Gelin de buradakilere sorun. Saray duvarları kalın, ses geçirmiyor. Tek suçumuz parti olarak seçime girme kararı aldık ve barajı geçtik. AKP'nin beklediği şey AKP'nin Dolmabahçe'deki açıklama sonrası AKP'nin yüzde 50 oy alması HDP'nin baraj altı kalmasıydı.

 

'Erdoğan seçim startını muhtarlarla verdi'

 

Sayın Cumhurbaşkanı muhtarlarla yaptığı görüşme ile seçim startını resmen verdi. HDP olarak silahla aramıza mesafe koymak için siyaset dedik. Halka verdiğimiz sözün gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz.

HDP'nin tercihi tüm kültürlerin bir arada barış içinde yaşamasıdır. Bunun için Dolmabahçe'de mutabakata varılan 10 maddelik çerçeveye getirmektir.

Sayın Cumhurbaşkanı artık savaş politikalarının tutmadığını görür, bugün şu saatte kaldığımız yerin daha ilerisinde olalım derse hepimiz sürecin arkasında olacağız. Kan deryası içinde sivil siyasetin sesi daha da kısılacaktır. Müzakere erdemli ve onurlu bir iştir. Diyalogtan kaçmaktır korkaklık. Bütün topluma bu sözü verdik.

 

'Bu ülkede savaş yaptırmayacağız'

 

Bu ülkede savaş yaptırmayacağız. 90'lara dönüşe izin vermeyeceğiz. Bedellilerle, çürük raporlarıyla torpillerle evlatlarına askerlik yaptırırlarken mecbur kalıp askere giden insanların canı üzerinden siyaset yapmalarına izin vermeyeceğiz. Savaşlar önce insanları sonra insanlığı öldürür. Artık iki şehir arasında un sevkiyatı dahi yapılamaz hale geldi.

Bu fırtına geçecek, bugün ve ya yarın. Biz bu fırtına içinde birbirimize tutunalım ki bu topraklarda birlikte yaşamaya devam eden halklar olarak varolalım.

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