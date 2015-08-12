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"Seni başkan yaptırmayacağız' demek, 'Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmayacağız' demek"

Erdoğan: Bunlar Kürdü, Kürde kırdırdılar

12 Ağustos 2015 16:45

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın parti grubunda söylediği "Seni başkan yaptırmayacağız" sözlerini hatırlatarak, "Ne diyorlardı, 'seni başkan yaptırmayacağız…' Bu sözün aslında 'Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmayacağızı' ifade etiğini çok iyi biliyoruz" dedi.

8. muhtarlar toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'yi eleştirerek şunları söyledi:

Bölücü örgüt uzantıları eylemlerin ve ölümlerin faturasını, şahsıma hükümete çıkarmaya çalışanların asıl niyetlerinin gayet iyi farkındayız. Ne diyorlardı, “seni başkan yaptırmayacağız…” Bu sözün aslında “Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmayacağızı” ifade etiğini çok iyi biliyoruz. Bugün 'devlet silahlarını sustursun' diyenler, dün de bölücü örgüte 'niye savaşmıyorsun' diyordu. Çünkü bunlar savaş istiyor, kan istiyor, can istiyor. 6-7-8 Ekim tarihlerinde, benim Kürt kardeşlerimi sokağa çağıran kimdi biliyorsunuz değil mi? Peki 50 kişi öldü. Ölen kimdi? Benim Kürt vatandaşım. Öldüren? O da Kürt. Peki Kürdü Kürde kırdıran bu adamlar değil mi? Bu adamlar nasıl oluyor da özgürlükçü oluyor.

 

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