Demirören Holding Türkpetrol'ü satın aldı

Demirören Holding, 86 yıllık geçmişi olan Türkpetrol markasını satın aldı. Grup böylece akaryakıt ve enerji sektöründe, Milangaz, MOil ve Total markalarının yanına 4’üncü bir markayı daha eklemiş oldu.

20 Aralık 2016 tarihinde Demirören Holding, Türkiye’nin yakından tanıdığı Türkpetrol markasını Türk Petrol Vakfı’ndan satın alarak grup portföyüne kattı.

Yapılan sözleşme ile alım - satıma, devir ve teslime konu Türkpetrol, Şapka Şekli, TP, Turkoil gibi 12 farklı markayı içeriyor.



Milliyet'in haberine göre, yapılan işlemle birlikte satın alınan tüm bu markaların hak mülkiyet ve kullanım hakkı sahibi artık Demirören Holding. Bilindiği gibi söz konusu markalar, Türkiye’de 1931 yılından bu yana kullanılmakta olup akaryakıt ve enerji sektöründe ayırt edici ve yüksek itibara sahip.

İlk Türkpetrol Çekmeköy'de

Demirören Holding, 4’üncü markası ile Türkiye pazarındaki penetrasyonunu daha da artırmayı hedefliyor. İlk Türkpetrol istasyonu çekmeköy’de açılırken, ikincisi de önümüzdeki günlerde açılacak. Demirören Holding’ten “86 yıllık bir deneyime ve bilinirliğe sahip Türkpetrol markasını bünyemize kattığımız için mutluyuz” açıklaması geldi.



Yüzde 100 yerli sermayeli bir aile şirketi olan Demirören Holding, yakın zamanda, yüzde 70’ine sahip olduğu Milan Petrol’ün (MOil) tamamını bünyesine katmıştı. Milangaz, Likidgaz ve Total Türkiye’nin de yüzde 100’ünün sahibi olan Demirören, 2017 yılında yatırımlarını hız kesmeden sürdürmeyi planlıyor.

MOil

Türkiye genelinde 460 akaryakıt ve LPG istasyonuyla faaliyet gösteren MOil, perakende satışlarda sektörde 10’uncu sırada bulunuyor. Bütün hisseleri Demirören Holding’in yönetimine geçen şirketin yeni hedefi, “Yapılacak yeni yatırımlarla birlikte şu anda 460 olan istasyon sayısını toplamda 600’e çıkarmak.”

Milangaz

Kuruluşu 1957 yılına dayanan grubun önde gelen şirketi Milangaz, 81 ilde toplam 680’ye yaklaşan istasyonu, 23 dolum tesisi ve 4 deniz ve stoklama terminali, 11 bini aşkın ana ve tali bayisi ile LPG pazarının önemli oyuncusu olarak biliniyor. 2017’yi büyüme yılı ilan eden Milangaz, yeni yatırımları kapsamında Tekirdağ’da dev bir LPG depolama ve dolum tesisi yatırımına imza attı.

Total Oil Türkiye

Geçen yıl dünyanın 5”inci büyük petrol şirketi olan Total’in Türkiye’deki akaryakıt istasyonlarının yanı sıra, ticari satış, tedarik ve lojistik varlıklarının tamamını satın alarak bünyesine katan Demirören, Total Oil Türkiye’nin yüzde 5,8’lik pazar payını da yukarı çekmeyi hedefliyor.

Yüzde 100 yerli sermayeli Milangaz, Total ve MOil’i bünyesinde bulunduran Demirören Enerji Grubu, akaryakıt sektöründe yüzde 7,4 oranında, LPG sektöründe yüzde 22 pazar payına sahip.



Türkiye’ye 2016 yapılan LPG ithalatının yüzde 25’ini gerçekleştiren Demirören’in bu yılki hedefi “LPG satışındaki pazar payını yüzde 25’e, ithalattaki payını ise yüzde 30’a çıkarmak” şeklinde açıklandı.



