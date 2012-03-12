Demir ustası Egepehlivan işindeki üçüncü gününde hayatını kaybetti

T24- Esenyurt'ta bir alışveriş merkezi inşaatı şantiyesindeki çadırlarda çıkan yangında yaşamını yitiren Bayram Egepehlivan ve Çetin Coşkun'un memleketi Sivas'ta olayın üzüntüsü yaşanıyor.



Sivaslı Bayram Egepehlivan (46) ve Çetin Coşkun'un (42), Esenyurt'taki yangında hayatını kaybeden 11 işçi arasında yer aldığı haberi, Sivas'taki ailelerini ve yakınlarını üzüntüye boğdu. Evli ve 3 çocuk babası Bayram Egepehlivan'ın, inşaatta demir işçisi olarak çalışmak üzere 3 gün önce İstanbul'a gittiği bildirildi. Egepehlivan'ın, Mevlana Mahallesindeki evine gelen yakınları ve komşuları, aile bireylerine taziye ziyaretinde bulunuyor. Egepehlivan'ın 3 oğlundan birinin askerde olduğu belirtildi.



Egepehlivan'ın komşusu Refik Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada ''Bayram ağabey cuma günü akşam İstanbul'a gitti. Kendisi demirci. İstanbul'da bir şirkette demir işçisi olarak çalışıyordu. Haberlerden duyduğumuz kadarıyla çadır yangınında vefat ettiğini öğrendik. Geçimini inşaatlardan sağlayan birisiydi. Sürekli İstanbul'da çalışıyor. Evi burada, kirada oturuyor. Maddi olarak da sıkıntılıydı, ama çalışıyordu. Gittiği gece bu olay meydana gelmiş'' diye konuştu.



Yangında yaşamını yitiren Çetin Coşkun'un Fatih Mahallesindeki evinde de üzüntü hakim. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Coşkun'un, inşaatlarda demircilik yaparak geçimini sağladığı, çalışmak üzere yaklaşık 1 hafta önce İstanbul'a gittiği bildirildi.



Coşkun'un ailesi, şantiyelerde çalışan işçilerin yaşam koşullarının iyi olmadığını savunarak, bir çadırda çok sayıda kişinin kalmasına tepki gösterdi. Coşkun'un kuzeni Alaattin Coşkun, ''Gideli fazla olmadı. 10 gün falan oldu. Demirciydi kendisi, günlük yevmiye alarak demir işinde çalışıyordu'' dedi.



İşçilerin çadırda kalmasının yanlış olduğunu belirten Coşkun, ''Bir Çetin gitti, ama başka Çetinlerin yaşamını yitirmemesi için devletin veya firmaların önlem almaları lazım. Konteyner veya konut tahsis edilse bunlar yaşanmazdı. 11 vatandaşımız hayatını kaybetti, konteyner olsa veya lojman tipi, baraka tipi bir yer yapılsaydı böyle bir şey yaşanmayacaktı'' diye konuştu.

