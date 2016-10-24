Demet Şener: Hayata sıfırdan başlamak lazım...

Demet Şener, boşanma sürecinde olduğu İbrahim Kutluay'a şarkılı gönderme yaptı. Sözcü'de yer alan habere göre, Şebnem Ferah'ın şarkısı olan ‘Sil Baştan' şarkısını söyleyen Şener, boşanma sorularını da cevaplamayacağını söyledi.

“Program çekimlerim devam ediyor, hayata sıfırdan başlamak lazım, çocuklarım sağlıklı ve mutlu gerisi önemli değil” diyen Şener, yüzüğünü çıkardı haberleri için de açıklama yaptı. “O yüzük alyans değildi benim için yapılan özel yapım bir yüzüktü” diyen Şener, yeni bir birliktelik için de “Bunlar için çok erken” yanını verdi.