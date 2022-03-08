Demet Özdemir'den Ahmet Hakan'a tepki: Hazal Kaya için sıraladığınız 5 maddeyi kınıyorum, yazık

Oyuncu Demet Özdemir, oyuncu Hazal Kaya'nın Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki oyunculuğu için "Nefret ediyorum" diyen Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a tepki gösterdi. Özdemir, yaptığı paylaşımda, "Hazal Kaya için sıraladığınız 5 maddeyi kınıyorum. Yazık" dedi.

Ahmet Hakan, "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı yazısında; "Bir: Çok aşırı bir zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. İki: Büyük oynayarak iyi oyuncu olacağını sanıyor. Üç: Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. Dört: Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. Beş: Hiç bitmeyen, hiç tükenmeyen bir yapmacıklık var oyunculuğunda" ifadelerini kullanmıştı.

Hazal Kaya, 5 maddede oyunculuğunu eleştiren Ahmet Hakan'a Instagram hesabından yaptığı paylaşımla cevap vererek, "Bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız. Haddiniz değil" demişti.

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"Eleştirinin ne demek olduğunu biliyoruz"

Hakan'ın yazısında kullandığı ifadelere pek çok ünlü isimden tepki yağarken; olaya ilişkin bir paylaşım da ünlü oyuncu Demet Özdemir'den geldi.

Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Eleştirinin ne demek olduğunu biliyoruz ama üzgünüm hakarete alıştıramazsınız, normalmiş gibi emekleri hiçe sayıp karşınızdaki insanı küçümseyemezsiniz! Saygılı olun olun ki siz saygıyla karşılanın ! Hazal Kaya için sıraladığınız 5 maddeyi kınıyorum. Yazık..."