Demet Akbağ ve Devin Özgür Çınar Akbank Sanat'ta

Oyuncu Devin Özgür Çınar, Akbank Sanat Mizah Buluşmaları kapsamında 19 Kasım 2014, Çarşamba günü moderatör Vedat Özdemiroğlu’nun konuğu olacak. Hem dram, hem de komedi oynayabilmenin inceliklerini izleyicilerle paylaşacak olan Devin Özgür Çınar, günümüz Türk mizahı ve sinema dünyası ile ilgili izleyici sorularını da yanıtlayacak.

Etkinliğin son konuğu Türk sinemasının kadın komedi oyuncuları arasında yer alan Demet Akbağ olacak. Nuri Bilge Ceylan’ın Altın Palmiye ve FIBRESCI Ödüllü filmi “Kış Uykusu” ile kariyerine yeni bir boyut kazandıran başarılı sanatçı, 26 Kasım 2014, Çarşamba günü oyunculuğun ve güldürme sanatının inceliklerini kendi bakış açısıyla izleyicilere aktaracak.

Akbank Sanat'ta gerçekleşecek olan 'Akbank Sanat Mizah Buluşmaları'nda öğrenci bileti 10, tam bilet 20 lira.