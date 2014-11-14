T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Demet Akbağ ve Devin Özgür Çınar Akbank Sanat'ta

Akbank Sanat, Kasım ayı boyunca her Çarşamba 19.30 - 21.30 saatleri arasında Türk mizahının usta isimlerini konuk edecek

14 Kasım 2014 18:25

Oyuncu Devin Özgür Çınar, Akbank Sanat Mizah Buluşmaları kapsamında 19 Kasım 2014, Çarşamba günü moderatör Vedat Özdemiroğlu’nun konuğu olacak. Hem dram, hem de komedi oynayabilmenin inceliklerini izleyicilerle paylaşacak olan Devin Özgür Çınar, günümüz Türk mizahı ve sinema dünyası ile ilgili izleyici sorularını da yanıtlayacak.

Etkinliğin son konuğu Türk sinemasının kadın komedi oyuncuları arasında yer alan Demet Akbağ olacak. Nuri Bilge Ceylan’ın Altın Palmiye ve FIBRESCI Ödüllü filmi “Kış Uykusu” ile kariyerine yeni bir boyut kazandıran başarılı sanatçı, 26 Kasım 2014, Çarşamba günü oyunculuğun ve güldürme sanatının inceliklerini kendi bakış açısıyla izleyicilere aktaracak.

Akbank Sanat'ta gerçekleşecek olan 'Akbank Sanat Mizah Buluşmaları'nda öğrenci bileti 10, tam bilet 20 lira.

 

ETİKETLER

akbank sanatdemet akbağnuri bilge ceylandevin özgür çınarAltın Palmiyekış uykusuödülVedat Özdemiroğlu

İlgili Haberler

Akbank Sanat'ta İskandinav cazı konseri

Tord Gustavsen, 10 Aralık 2013, Salı günü Akbank Sanat’ta izleyenleri ile buluşacak

Ünlü oyuncu Güven Kıraç Akbank Sanat'ta!

Güven Kıraç’ın konuk olduğu, ’Sanatın İçinden’ söyleşisi 20 Şubat 2014, Perşembe günü saat 19:00’da

Akbank Sanat’ta 'mizah buluşmaları'

5-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan söyleşilerde Atilla Atalay, Cihan Ceylan, Ata Demirer ve Demet Akbağ yer alacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24