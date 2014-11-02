Akbank Sanat’ta 'mizah buluşmaları'

Akbank Sanat’ta 5-12-19-26 Kasım tarihlerinde dört adet mizah söyleşisi gerçekleşecek. Moderatörlüğünü Vedat Özdemiroğlu’nun yapacağı konuşmalar, Atilla Atalay’ın sunumuyla başlıyor.

Bir ay boyunca her Çarşamba, 19.30 - 21.30 saatleri arasında Akbank Sanat Beyoğlu’nda gerçekleşecek mizah buluşmalarına; Türk mizah yazarlığı tarihinin köşebaşlarından biri olarak kabul edilen “Sıdıka” karakterinin yaratıcısı Atilla Atalay, mizah yazıcılığının sosyal ve ruhsal karmaşasını analiz ederek, 1870'den beri bir İstanbul geleneği olan mizah dergilerinin ve adeta dergilerde büyüyen mizahçı yazar kuşağının temsilcisi olmanın derinliklerine dalacak.

Yeni kuşak karikatüristler arasında önemli isimlerden biri olarak kabul edilen Uykusuz dergisi çizeri Cihan Ceylan, 12 Kasım 2014, Çarşamba günü konuk olacağı Akbank Sanat Mizah Buluşmaları’nda genç kuşağın karikatürle ilişkisini ve sokağın nabzını anlatacak. “Espri” denen nesnenin değişken algı kodlarını pratik deneyiminin süzgecinden geçirecek.

Günümüz Türk mizah dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Ata Demirer, 19 Kasım 2014, Çarşamba günü gerçekleşecek söyleşisinde yazar ve oyuncu olarak sinema, sahne, televizyon ve müzik macerasını, mizah tekniği ile piyasa koşulları bağlamında hikayeleştirerek modern meddahlığın haletiruhiyesini anlatacak.

Akbank Sanat Mizah Buluşmaları’nın son konuğu ise; Türk sinemasının en önemli kadın komedi oyuncuları arasında yer alan Demet Akbağ. Nuri Bilge Ceylan’ın Altın Palmiye ve FIBRESCI Ödüllü filmi “Kış Uykusu” ile kariyerine yeni bir boyut kazandıran başarılı sanatçı, 26 Kasım 2014, Çarşamba günü oyunculuğun ve güldürme sanatının inceliklerini kendi bakış açısıyla izleyicilere aktaracak.

Aynur Öztürk ve Çağdaş Erçelik’ten oluşan Kamayor Kabare’nin tiyatro şarkılarıyla eşlik edeceği buluşmaların indirimli fiyatları; indirimli 10TL; tam 20 TL.