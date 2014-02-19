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Kültür-Sanat

Ünlü oyuncu Güven Kıraç Akbank Sanat'ta!

Güven Kıraç’ın konuk olduğu, ’Sanatın İçinden’ söyleşisi 20 Şubat 2014, Perşembe günü saat 19:00’da

19 Şubat 2014 13:23

Oyuncu ve akademisyen Doç. Dr. Adnan Tönel’in Akbank Sanat’ta düzenlediği “Sanatın İçinden”  söyleşilerinin Şubat ayı konuğu, ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu  Güven Kıraç.

Güven Kıraç’ın 2013 Aralık ayında vizyona giren hem yapımcılığını hem de başrol oyunculuğunu üstlendiği, gelişim bozukluğu olan ileri derecede otizmli Selim ve ailesinin hayatından bir kesit anlatan son filmi “Özür Dilerim”i anlatacağı etkinlikte, ünlü sanatçı ayrıca sinema tutkunlarının merak ettikleri soruları da yanıtlayacak. 

Güven Kıraç’ın konuk olduğu, ‘’Sanatın İçinden’’ söyleşisi 20 Şubat 2014, Perşembe günü saat 19:00’da!

*Etkinlik ücretsizdir.
 

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