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Yaşam

Demet Akalın'ın kızının namaz fotoğrafından sonra Erhan Çelik'in oğlunun abdest aldığı fotoğraf da gösterimde!

Demet Akalın ve Erhan Çelik'in sosyal medyadaki paylaşımlarına farklı yorumlar geldi

06 Şubat 2016 19:23

Şarkıcı Demet Akalın'ın kızı Hira'ya namaz kıldırdığı videouyu Instagram üzerinden paylaşımından sonra bu kez de Gülben Ergen'in eşi Erhan Çelik de oğlunun abdest alırkenki fotoğrafını Instagramda takipçileriyle paylaştı.

Erhan Çelik oğlunu paylaştığı fotoğrafa şu yorumda bulundu. "Onu verene, cumaya çıkarana, babasıyla cumaya getirene binlerce hamd ü senâlar olsun!" 

Demet Akalın'ın kızını paylaştığı videoda  “Dualarınızı maşallahınızı alayım. Rabbime binlerce şükür olsun. Seni bize gönderdi adının hürmetine yaşa Allah seni nazardan korusun” ifadeleri yer almıştı.

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