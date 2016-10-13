Demet Akalın, Nur Yerlitaş’ı hastanede ziyaret etti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, meme kanserine yakalandığı ve bu durumu "tesadüfen" öğrendikten sonra hemen ameliyata alınan Nur Yerlitaş'ı ziyarete gitti.

Demet Akalın, sosyal medya hesabından Nur Yerlitaş’ın fotoğrafını "Serdar hocamla Nurellam kontrolde. o kötü kelimeyi lütfen yazmayın morali bozuluyor Nurumun. Her şey çok güzel olucak dostları yanında" notuyla paylaştı.

Ünlü modacı, meme küçültme ameliyatı için gittiği hastanede yapılan muayene ile tesadüfen kanser olduğunu öğrenmiş, memesinde kitle tespit edilen Nur Yerlitaş'a yapılan detaylı kontrollerin ardından "meme kanseri" teşhisi konularak ameliyata alınmıştı.