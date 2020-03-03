Demet Akalın dalga geçtikten sonra takipçisi beşten 92 bine yükselen kullanıcı: Beni Gucci çantayla satın alamaz

Şarkıcı Demet Akalın’ın kendisine yorum yazan bir Twitter kullanıcı için “İşte Allah bu nefretinden dolayı 5 takipçi layık görüyor; anlamam mümkün değil” paylaşımı sosyal medyada eleştirildi. Bu paylaşımdan sonra 5 takipçisi bulunan 'sayıZeynep’ isimli Twitter kullanıcısının takipçi sayısı kısa sürede 92 bine ulaştı. 'Zeynep' isimli kullanıcı, "Beni Gucci çantayla satın alamaz" paylaşımını yaptı.

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Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, "Takipçi sayısı beş iken, “Kadın 6.5 milyon takipçiyi kalbinin güzelliğine karşı Allah’ın hediyesi olarak görüyor. Yani 95 milyon takipçili Rihanna da cennetlik bu durumda” yazan ‘Zeyneb’in bir gün sonraki tweet’i şu: Allah’ın beni sevdiğine, nefret dolu olmadığına ikna oldun mu? ‘Beş takipçin var’ demiştin, 50 bin yaptı Allah bir günde. ‘Zeyneb’, Koronavirüs'ten hızlı çoğalan takipçilerini görünce tweet yağdırmaya başladı. En çarpıcısı da şuydu: Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Fake hesap falan olmak değildi amacım. Şehitlerimizin, askerlerimizin haberlerini almak için açmıştım bu hesabı. O yüzden beş takipçim vardı. Demet Akalın beni Gucci çantayla satın alamaz." ifadesini kullandı.

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