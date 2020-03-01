Demet Akalın ‘Allah bundan dolayı 5 takipçi layık görüyor sana’ dediği kişinin takipçi sayısı 80 bini aştı

Şarkıcı Demet Akalın’ın kendisine yorum yazan bir Twitter kullanıcı için “İşte Allah bu nefretinden dolayı 5 takipçi layık görüyor; anlamam mümkün değil” paylaşımı sosyal medyada eleştirildi. Bu paylaşımdan sonra 5 takipçisi bulunan Zeynep’ isimli Twitter kullanıcısının takipçi sayısı kısa sürede 80 bini geçti.

Dün Cüneyt Özdemir Twitter’dan “Olağanüstü dönemlerde sosyal medyada her gördüğünüze, whats app’dan gelen her mesaja inanmayın. 5n1k’yı devreye sokun. İlk olarak kaynağını sorun Sadece resmi kaynaklar değil özellikle güvendiğiniz, bildiğiniz, daha önce deneyimlediğiniz bağımsız kaynakları dikkate alın.” mesajının altına şarkıcı Demet Akalın, “Yaa hocam bide memlekette yaşasan daha çok sevicem seni ya” mesajını paylaştı.

Bu paylaşımını altına ise Zeynep isimli Twitter kullanıcısı, “Sen mi söylüyorsun bunu! Ayağında Amerikan çizme, çanta Avrupa’dan her yerden çıkma reklam işin gücün!” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Akalın, “İşte Allah bu nefretinden dolayı 5 takipçi layık görüyor; anlamam mümkün değil” paylaşımında bulundu.

Akalın'ın paylaşımından sonra sosyal medya kullanıcısı Zeynep’in kısa sürede takipçi sayısı 80 bini geçti. Aynı kullanıcı Demet Akalın’ın paylaşımına, “Kadın 6,5 milyon takipçiyi kalbinin güzeliğine karşı Allah’ın hediyesi olarak görüyor.Yani 95 milyon takipçili Rihanna da cennetlik bu durumda” cevabını vermesi dikkat çekti.