Defne Joy Foster'ın ölümü davasında karar açıklandı

Sunucu Defne Joy Foster’in ölümü davasında gazeteci Kerem Altan, “yardım veya bildirim yükümlülüğü yerine getirmemek” iddiasıyla suçlandı.

2 ay 15 gün hapis cezası verilen T24 yazarı Kerem Altan’ın cezası ertelendi.

32 yaşındaki Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011'de İstanbul Caddebostan'da arkadaşı Kerem Altan'ın evinde fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

Adli Tıp, "Astım, alkol ve ilaçlar reaksiyon oluşturarak müşterek nedenle ölüm" olarak rapor vermişti.



Daha sonra rapor hazırlayan bilirkişi ise Kerem Altan hakkında istenen Defne Joy Foster'ın ölümüne neden olmak suçlamasının düşürülmesi yönünde rapor vermişti.



Defne Joy Foster kimdir?



Annesi Türk, babası Amerikalı olan Defne Joy Foster, ortaokulu İzmir Alsancak Ortaokulu'nda okudu. 2008'de İlker Yasin Solmaz ile evlendi ve bu evlilikten 13 Haziran 2009'da Can Kılıç adında bir oğlu oldu.



İlk olarak Kral TV'de ekran başına geçen Foster, daha sonra çeşitli kanallarda müzik programı sunuculuğu yaptı. Ardından dizi oyunculuğuna başladı. Uzun bir süre "Sihirli Annem" adlı dizide "Eda" karakterini canlandırdı.



Oyunculuğun dışında bir süre tekrar program sundu. TV8'de yayınlanan "Bir İş İçin Lazım" adlı programı Cemil Büyükdöğerli ile birlikte sundu. Bunun dışında bir TRT programı olan "Çeyiz Şov"u sundu, NTV'de "Yeşil Ekran" kuşağında da sunuculuk yaptı.



Foster, son olarak Acun Ilıcalı'nın sunup, yapımını üstlendiği "Yok Böyle Dans" adlı programa yarışmacı olarak katılmıştı.