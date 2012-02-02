Defne Joy ölüm yıl dönümünde anılıyor

T24 - Bugün ölümünün ardından yazılanlarla 'Defne devrimi'nin başlamasına sebep olan Defne Joy Foster'ın birinci ölüm yıl dönümü...



Ekranların sevimli yüzü Defne Joy Foster bir yıl önce bugün hayatını kaybetmişti. Gazeteci Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde ölü bulunan Defne Joy Foster'ın ölüm sebebi ve hayatını kaybettiği geceyle ilgili iddialar uzun süre gündemde kalmıştı.



Genç oyuncu ve sunucunun ölümünün ardından Hıncal Uluç'un 'Su testisi su yolunda kırıldı' yazısıyla birlikte medyada 'Defne Devrimi' kampanyası başlatıldı ve medyanın dili sorgulandı.



Hıncal Uluç, Defne Joy Foster'ın ölümünün ardından yazdığı 'Su testisi su yolunda kırılır' yazısı nedeniyle Foster’ın ailesine 20 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu.

Zincirlikuyu'daki mezarı başında toplanacaklar



Foster, ölümünün birinci yıldönümünde yakınları ve hayranları tarafından bugün saat 12:30'da Zincirlikuyu'daki mezarı başında anılacak.



Genç yaşta talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın kesin ölüm nedeni kronik akciğer hastalığına bağlı solunum yetmezliği olarak açıklanmış ve astım hastası olan Foster'ın vücudunda Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda cinayet şüphesi doğuracak bulguya rastlanmadığı duyurulmuştu.