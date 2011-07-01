Avukatın iddiası: Defne Joy Foster öldüğünde evde 2 kişi daha vardı!

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'Kim oldukları tespit edilmedi'

Defne Joy Foster’ın Kerem Altan’ın evinde ölümüyle ilgili Adli Tıp raporu, soruşturmayı yürüten savcılığa ulaştı.Raporda bazı objeler üzerinde yapılan incelemede evde Foster ve Altan’ın dışında bir kadın ve bir erkeğe ait DNA izlerinin bulunduğu da belirtildi. Raporda, Foster’ın vücudunda herhangi bir zorlama ya da darp izinin bulunmadığı da yer aldı.Adli Tıp Kurumu, 1. İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Foster’ın kesinlikle uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmadığı belirtildi. Ancak astım hastası olan Foster’ın almış olduğu alkolün kolaylaştırıcı etkisiyle ve kanında bulunan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak kalp ritminin bozulduğu ve hayatını kaybettiği ifade edildi.Foster’ın üzerinde darp ya da zorlamaya dair bir izin bulunmadığının belirtildiği raporda yer alan en çarpıcı husus ise evde bulunan bazı objeler üzerinde yapılan incelemelerde Foster ve Altan dışında bir kadın ve bir erkeğe ait DNA izlerinin bulunması.Milliyet'in haberine göre, Foster’ın avukatı Ayşegül Mermer ise savcılığa dilekçe vererek, bu DNA’ların kime ait olduğunun tespit edilmesini istedi. Milliyet’e konuşan Mermer, şunları söyledi:“Soruşturmanın başından beri bilinen gerçeklerin dışında su yüzüne çıkmamış gizlenen bazı olay ve kişilerin olduğunu ileri sürmüştük. Adli Tıp Kurumu’nun sonuç raporunda olay gecesi evde rahmetli Defne ile Kerem Altan’dan başka iki kişinin daha olduğu, bu kişilerden biri kadın diğerinin de erkek şahıs olduğu saptanmıştır. Bu kişilerin kimler olduğunun tespiti için soruşturmanın genişletilmesi ve ayrıca erken müdahale edilmesi halinde rahmetlinin kurtulup kurtulamayacağını yönünde rapor alınması hususunda bugün savcılık makamına dilekçe vererek talepte bulunduk.”