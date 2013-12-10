Hıncal Uluç'un Defne Joy Foster tazminatına yüzde 50 indirim

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un sunucu Defne Joy Foster'ın ölümü ardından yazdığı "Defne'nin ölümü tipik bir su testisi su yolunda kırıldı olayıdır" içerikli yazısı için Foster'ın eşi ve annesine 10 bin lira tazminat cezası ödemesine karar verildi.

İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, Uluç'un Foster'ın evliyken başka bir erkeğin evinde bulunmasını sert bir uslüpla eleştiren yazısının "kişilik haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle 20 bin TL tazminat ödemesine karar vermişti. Ancak Yargıtay'da görülen temyiz davasında tazminat miktarının yüksek olduğuna hükmedildi. Davayı yeniden gören mahkeme, ilk belirlediği tazminatı yarı yarıya indirerek Uluç'un 10 bin lira tazminat ödemesinde karar kıldı.

'Bir bebeğe kalabilecek en ağır yazı'

Hakim Nesrin Merih Göçer, kararda, Hıncal Uluç'un yazısı ziçin, ''Foster'in bebeğine annesiyle ilgili bırakılan en ağır yazılı belgelerden biri'' ifadesini kullandı.

Hıncal Uluç ne demişti?

Gazeteci Hıncal Uluç, sunucu Defne Joy Foster'in 2 Şubat 2011 yılında Kerem Altan'ın evinde ölü bulunmasından 2 gün sonra ''Bu Nasıl Bir Mahalle Baskısıdır?'' başlıklı yazısında "Aldatılan bir koca ve unutulan bir bebek. Ama böyle bir insana öldü diye saygı duymamı kimse benden beklemesin. Defne'nin ölümü tipik bir su testisi su yolunda kırıldı olayıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Annesi ve eşi 100 bin TL tazminat istemişti

Bu yazı üzerine Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz ile annesi Hatice Foster, Uluç hakkında 100 bin TL'lik tazminat davası açmıştı. Aile; kişilik hakları ile aile ve özel hayatlarının dokunulmazlığının açık ve net bir şekilde ihlal edildiğini ileri sürmüştü.

'Somut bir durum eleştrisi'

Uluç ise yolladığı yanıt dilekçesinde yazının Kerem Altan'ın açıklamaları, polisteki ifadesi ve basında çıkan haberlerden toplanan somut bir durum eleştirisi olduğunu, İlker Yasin Solmaz'ın şahsına yönelik bir saldırı olmadığını kaydetmişti.

İki tarafta temiz etmişti

İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, 13 Eylül 2011 günü Uluç'un 20 bin TL tazminat ödemesine karar vermişti. Ancak her iki taraf da kararı temyiz etmişti. Foster'ın eşi ve annesi tazminat miktarının yükseltilmesini, Uluç ise reddini istemişti.

'Karar doğru, tazminat yanlış'

Temyiz talebini inceleyen Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, haberin kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği yönündeki kararın doğru olduğunu ancak verilen tazminat miktarının yüksek olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay'ın kararında "mahkemenin takdir edeceği tazminat tutarı, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirebilecek tazminata benzer bir işlevi olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi malvarlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir" denilerek tazminat miktarnının azaltılması istendi.

Mahkeme kararı yarı yarıya indirdi

Bozma kararı doğrultusunda dün İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden ele alınan dosyada Hıncal Uluç, yeniden kusurlu bulundu. Mahkeme, Uluç'un Foster'in hem annesi hem de eşi için 5'er bin TL olmak üzere toplam 10 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Duruşmaya avukatı Ayşegül Mermer ile birlikte katılan Defne Joy Foster'ın annesi, karardan duyduğu üzüntüyü dile getirmek için hakime "Ben anneyim, sizin böyle bir şey başınıza gelmiş olsaydı" diye seslendi. Bunun üzerine hakim, duruşmanın bittiğini belirterek, Foster'ın avukatını uyardı.