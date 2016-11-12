De Jong derbiye hazırlanıyor

Galatasaray’ın Kadıköy’deki 17 yıllık galibiyet hasretini sona erdirmek isteyen teknik direktör Jan Olde Riekerink bu maçta iki sürprize imza atacak.



Hollandalı teknik adam, kulübün 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ancak son dönemde yedek kulübesinde bekleyen Serdar Aziz’i, Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de oynatmaya karar verdi.



Bu sezon ligde ikinci kez bir maça ilk 11’de başlayacak olan Nigel de Jong ekstra idmanlarla özel olarak Kadıköy’e hazırlanıyor.



Riekerink, vatandaşının Kadıköy’de fizik ve tempo olarak çok daha iyi bir noktada olması adına Hollandalı futbolcuya her gün için özel bireysel antrenman programı yazdı.