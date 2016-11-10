Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilgi büyük

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray ile oynanacak derbi maçın biletleri hakkında resmi internet sitesinden açıklama yayınladı.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“20 Kasım 2016 Pazar günü, stadımızda oynanacak olan Galatasaray maçı biletlerinin satışı devam etmektedir.

Şu ana dek satılan bilet sayısı 16953 olup, biletler yarın itibariyle genel satışa sunulacaktır.



Ayrıca, karaborsa bilet satışı ve stat çevresinde sahte ürün satışıyla ilgili, kulübümüz emniyet birimleriyle işbirliği içerisindedir ve yasal olmayan satışların engellenmesi adına gerekli çalışmaları yürütmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”