Jeremain Lens, Galatasaray derbisinde yok

Hollanda Milli Takımı'nın Belçika ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Jeremain Lens'in arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilmişti. İstanbul'a dönen ve tedavisine başlanan Lens, Galatasaray derbisinde oynayamayacak. Sahalara dönüşü ise en az 2 hafta sürecek.

Fenerbahçe sağlık heyeti, Hollandalı futbolcunun ligin 13. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giymesini hedefliyor.



Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Lens, Spor Toto Süper Lig'de 6 maçta 1 gol - 4 asistlik performans sergilemişti.

Lens, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'a da serbest vuruştan bir gol atmıştı