Sağlık çalışanları için siperlik üreten dayanışma ağları: Alkış değil daha fazla malzeme

İstanbul’da salgına karşı oluşturulan dayanışma ağlarının gönüllüleri, salgın tehdidi altındaki sağlık çalışanları için 2 bin tane siperlik üretip dağıttı.

Bugüne kadar 2 bin siperlik üretip sağlık çalışanına ulaştırdıklarını paylaşan Kadıköy Dayanışma Ağı gönüllülerinden Esra Üşütür, dayanışma ağını siperlik üretimine hastanelerden gelen talepler doğrultusunda başladıklarını söyledi.

"Siperlik talebi çok fazla; birçok gönüllü evden çalışıyor"

Siperlik talebinin çok fazla olduğunu belirten Üşütür, malzemeler temin edildikten sonra Kadıköy’de bulunan bir kafede üretime başladıklarını anlattı. Siperlik yapımı için birçok gönüllünün evden çalıştığını dile getiren Üşütür, üretilen siperliklerin dezenfekte edilip, paketlendiğini ve ardından kentte bulunan devlet ve araştırma hastanelerine götürülüp dağıtıldığını söyledi.

"Alkış değil daha çok malzeme lazım"

Üşütür, siperlik üretimi konusunda sadece İstanbul içinde değil, il dışında da taleplerin geldiğini belirterek, sağlık çalışanlarının isteğinin alkış değil, ekipman ve önlemlerin alınması olduğunu hatırlattı.

Koronavirüs salgını süresince sağlık çalışanlarına moral vermenin de çok önemli olduğunu anlatan Üşütür, "Evet insanların destek olması bizi mutlu ediyor ancak ihtiyacımız olan şey maske, eldiven, tulum, siperlik ve diğer koruyucu malzemeleridir" şeklinde konuştu.

Süreç ilerledikçe ihtiyaçların daha çok artacağına dikkat çeken Üşütür, “Bizler elimizden geldiği kadarıyla dayanışarak bu süreci atlamak zorundayız. Süreç ilerledikçe ihtiyaçlar artacak belki de yeterli olmayacak bizim çabalarımız o yüzden dayanışmayı büyütmemiz gerekiyor" dedi.

TIKLAYIN - Fabrikada iki işçi Koronavirüs'e yakalandı, diğer işçilere “İki üç gün dinlenin, pazartesi işe gelin” dendi