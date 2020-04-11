Fabrikada iki işçi Koronavirüs'e yakalandı, diğer işçilere “İki üç gün dinlenin, pazartesi işe gelin” dendi

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, yaklaşık 200 işçinin çalıştığı Doğuş Tekstil fabrikasında çalışan iki işçinin Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Fabrikada çalışan işçiler, Covid-19 tespit edilen işçilerin çalıştığı bölümün izne gönderilmesi üzerine dün (10 Nisan) işbaşı yapmak istemedi. Bunun üzerine patron, tüm işçilere “İki üç gün dinlenin, pazartesi işe geri gelin” dedi.

Sendika.Org'dan Ahmet Dik'in haberine göre telefonda ulaşılan bir tekstil işçisi, Covid-19 testi pozitif çıkan işçilerin bilgisinin kendilerinden saklandığını belirterek “Biz de dün öğrendik ve fabrikadan içeri girmedik” dedi.

Finiş bölümündeki işçilere izin verilince anlaşılmış

Hastalanan işçilerin, yaklaşık 40 kişinin bulunduğu finiş bölümünde çalıştıklarını kaydeden tekstil işçisi, “Buradaki işçilerin testi pozitif çıkınca patron, diğer işçilere de 15 gün izin aldırmış. Hastalığın diğer bölümlere gelmeyeceğini düşünüp önemsememişler” diye konuştu.

"Pazartesi işbaşı yapılacak ve biz korkuyoruz"

Çorum yerel basınında da konuya ilişkin haberler çıktığını belirten tekstil işçisi, “Bu haberlerde fabrika çalışanlarının hepsinin hastaneye getirildiğini söylemişler ama böyle bir şey söz konusu değil. Gitmek isteyen gitti hastaneye. Bir de fabrika karantinaya alındı yazmışlar. Hayır alınmadı, pazartesi işbaşı yapılacak ve biz korkuyoruz” dedi.

Söz konusu haberlerde iki işçide Covid-19 görüldüğünün belirtilmesine rağmen patronun sayıyı bir olarak verdiğini belirten tekstil işçisi “Haberlerde duyduk bunu. Burada çalışan yüzlerce işçi var, test yaptırmaya götürülmedik. Bize sadece ‘Eve gidin iki üç gün dinlenin, pazartesi geri gelin’ dediler” ifadelerini kullandı.

"Firma adını söylemeyin"

Tekstil işçisi ayrıca, hastaneye giden arkadaşlarına “Firma adını söylemeyin, ayrı yerlerde çalıştığınızı söyleyin” denildiğini öne sürdü.

Salgın sürecinde fabrikada alınan önlemlerin yetersiz olduğunu belirten tekstil işçisi, “Önlem diye yalandan bir ilaçlama yapıyor, iki günde bir maske dağıtıyorlar. Dezenfektanlara da su koyuyorlar. Ama biz yine iç içe çalışıyor, öğle yemeklerini yemekhanede iç içe yiyoruz” dedi.