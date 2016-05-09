Davutoğlu'nun vedasına zemin hazırlayan "Pelikan Dosyası" Kuzguncuk'taki bir yalıda mı hazırlandı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan anlaşmazlıklara dair iddialar içeren ve Davutoğlu'nun vedasına da neden olduğu öne sürülen "Pelikan dosyası" adlı blog yazısına karşılık "Pelikan Yalısı" ismiyle açılan internet sitesinde, söz konusu yazının İstanbul Kuzguncuk'taki bir yalıda hazırlandığı iddia edildi.

İddiaya konu olan yalının, Boğaziçi Küresel Çalışmalar Merkezi isimli bir STK tarafından kiralandığı öne sürüldü. Sitede yer alan yazıda, "STK'nın başında Süheyb Öğüt ve eşi Hilal Kaplan’ın olduğu herkesin bildiği sırrın bir parçası" ifadelerine yer verildi. Site, 'Pelikan Dosyası'nı sosyal medyada dolaşıma sokan ekibin de bu yalıda çalışan kişiler olduğunu öne sürdü.

Sitede yer verilen iddialar şöyle:

"Pelikan bildirisi başlığı ile yayınlanan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu hedef alan bildiriyi kim neden yazdı? Bu aslında herkesin cevabını bildiği bi sır. Bildiri ilk olarak bir grup Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

"Başbakan’ın devrildiği yalı"

Şimdi bu görkemli yalıda çalışan ekibe biraz daha yakından bakalım. Yalıyı kiralayan STK’nın adı Bosphorus Global (Boğaziçi Küresel Çalışmalar Merkezi). İnternet sitelerinde (bosphorusglobal.org) kim olduklarına, merkezlerinin neresi olduğuna dair hiçbir bilgi yok. Tam bir perili köşk hikayesi… Ancak STK’nın başında Süheyb Öğüt ve eşi Hilal Kaplan’ın olduğu herkesin bildiği sırrın bir parçası.



Pelikan bildirisi yazısını ilk paylaşan isimler olan @atifetulusoy, @elifsahinkls ve @filiz_gunduz bu yalıda Hilal Kaplan ve Süheyb Öğüt ile çalışıyor.

Yazıyı ilk paylaşan kişi olan, @mervetasci14 ve tam yazının yayımlanması ile aynı dakikalarda “nihayet hayırlı şeyler oluyor” diye Emre Uslu tarzı arkadan gerilim tonu veren @hasmetbabaoglu da yalının müdavimlerinden, 17 kişinin çalıştığı yalı geçtiğimiz yıl Ağustos ayında tutuldu. Görünüşte lobicilik. :) ve fact-checking projeleri yürülen mekan aslında başbakanın devrildiği operasyonun tam merkezi.

Tam 9 aydır bu insanların aylık masraflarını, kim ne için karşılıyor? Pelikan bildirisi neden yazıldı sorusu ile bu sorunun cevabı aynı. Yalıyı kim finanse ediyor? Cevabı yakında yine bu sitede."