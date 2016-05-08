Hilal Kaplan'dan Yeni Şafak'a 'Pelikan' tepkisi: Madem hainim neden 4 yıl yazmama izin verdiniz?

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Yeni Şafak gazetesinin de içerisinde bulunduğu Albayrak Medya tarafından çıkartılan Gerçek Hayat dergisinin, "Türk siyasetinde Pelikan lekesi" başlığıyla yayımlanan haberine tepki gösterdi. Kaplan, "AK Parti hareketinde istişare ve karşılıklı rızaya dayanan değişim ve dönüşümler, bu harekete dünyevi menfaat elde etmek uğruna sonradan dahil olanların kendini vitrine çıkarma bahanesine dönüşmüş durumda. Pelikan bildirisi de tam da böyle bir niyetin ürünü olarak ortaya çıkarılmış görünüyor. Yazıda kimlerin 'övüldüğüne' baktığımızda özellikle şu beş isim karşımıza çıkıyor: Hilal Kaplan, Melih Altınok, Kurtuluş Tayiz, Cemil Barlas ve Haşmet Babaoğlu" ifadesinin kullanıldığı haberle ilgili olarak, "Madem o yazılar 'hainlikti' ne diye Yeni Şafak beni Taraf'tan sonra yazar kadrosuna dahil etti ve 4 yıl yazmama izin verdi?" dedi.

'Pelikan Dosyası' adıyla Wordpress'te açılan blogda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan anlaşmazlıklara dair iddialar yer alıyordu.

'Erdoğan için canını feda edecekler'den Davutoğlu'na yaylım ateşi: Pelikan dosyası!

Kaplan, "Yeni Şafak'a ait olan Gerçek Hayat Dergisi, beni ve bazı yazarları manşetten hedef göstermiş. Cevabım ektedir" diyerek Twitter'da şu açıklamayı paylaştı:





Gerçek Hayat dergisinde yer alan haberde, "AK Parti hareketinde istişare ve karşılıklı rızaya dayanan değişim ve dönüşümler, bu harekete dünyevi menfaat elde etmek uğruna sonradan dahil olanların kendini vitrine çıkarma bahanesine dönüşmüş durumda. Pelikan bildirisi de tam da böyle bir niyetin ürünü olarak ortaya çıkarılmış görünüyor. Pelikan Dosyası'nı kim, ne amaçla hazırladı? Yazının altında herhangi bir imza yer almıyor. Ancak internete kimler tarafından salındığına, kimlerin yazıyı geniş kitlelere ulaştırmak için birkaç gün boyunca mesai harcadığına, kimlerin yazıyı eleştirenlerle kavgaya giriştiğine, dahası bizzat yazıda kimlerin "övüldüğüne" baktığımızda özellikle şu beş isim karşımıza çıkıyor: Hilal Kaplan, Melih altınok, Kurtuluş Tayiz, Cemil Barlas ve Haşmet Babaoğlu" ifadeleri yer alıyor