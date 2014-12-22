Davutoğlu'ndan Yüce Divan yorumu: Bırakalım komisyon çalışmasını bitirsin

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 4 eski bakan hakkındaki Yüce Divan oylamasının ertelemesine ilişkin olarak, "Soruşturma Komisyonu eğer bir erteleme kararı almışsa bu mutlaka kendi teknik bir süreciyle ilgilidir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Makedonya seyahati öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu, "Çözüm Süreci bir anda, bir hamlede, bir günde hemen neticeye ulaşacak bir süreç değil. Ancak kararlılıkla yüründüğünde, çok ciddi aşamalara geçtiğimiz ve gerçekten geçmişteki karşı karşıya kaldığımız problemler açısından önemli engelleri aştığımız bir süreçtir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, son dönemde tekrar Çözüm Süreci'nin doğası içinde seyri konusunda olumlu bir atmosferin oluşmakta olduğunu gördüklerini dile getiren Davutoğlu, bundan da memnuniyet duyduklarını belirtti.

'Komisyon işini yapsın'

Dört eski bakan hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu'nca, Yüce Divan oylamasının 5 Ocak Pazartesi gününe ertelenmesine ilişkin, Başbakan Davutoğlu, gereksiz spekülasyonlar veya bu konularda yapılabilecek zamansız açıklamaların doğru olmadığını belirterek, "Bırakalım Soruşturma Komisyonu kendi çalışmasını tamamlasın. Soruşturma Komisyonu eğer bir erteleme kararı almışsa bu mutlaka kendi teknik bir süreciyle ilgilidir. Bu çerçevede Soruşturma Komisyonu'nun misyonu ve işleyişiyle ilgili tereddüt uyandıracak her türlü açıklamadan kaçınmak gerekir" şeklinde konuştu.

'Fethullah Gülen için gereken yapılacak'

Başbakan Davutoğlu, Türkiye'de hukuk sürecinin işleyişi bakımından hiç kimsenin pozitif veya negatif anlamda ayrımcı bir tutuma tabi olmasının söz konusu olmadığını kaydederek, "Hiç kimse de imtiyaza sahip değil. Yani herhangi bir vatandaşımız hangi muameleyle hukuki süreci yürütüyorsa ve herhangi bir vatandaşımız hukuki bir süreçten nasıl etkileniyorsa ve hangi adımlar atılıyorsa Fethullah Gülen için de aynı uygulama yapılacaktır. Ortada bir mahkeme kararı var bununla ilgili atılacak adımlar konusunda da son derece açık hukuki gereklilikler var. Bunlar yapılır" dedi.